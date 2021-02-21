Майнеры уже получили первые GeForce RTX 3060 – до геймеров видеокарта может не добраться
Ещё недавно мы задавали себе вопрос, сработает ли антимайнерская блокировка NVIDIA, созданная для уменьшения эффективности добычи Эфира на GeForce RTX 3060. Что же, сегодня у нас есть ответ: не сработает. В самом конце новости вы можете ознакомиться с любопытным видео, которое прекрасно иллюстрирует сложившуюся ситуацию.
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В последнее время блогер CryptoLeo стал невероятно популярен. Его цитируют не только русскоязычные издания, но и американские, европейские и южнокорейские. Своим успехом он обязан тестам GeForce RTX 3060, подтвердив наличие заплатки для добычи эфира. Недавно он записал ещё один ролик, информация в котором доказывает, что геймеры не получал видеокарт GeForce RTX 3060.
По его словам, с ним связался читатель из Белоруссии, подтверждающий покупку четырёх видеокарт GeForce RTX 3060 за 1000 долларов каждая. Мало того, подобных случаев множество, и происходят они во многих странах. Ясно, что майнеры получили доступ к видеокартам задолго до начала официальных продаж. Мало того, партнёры NVIDIA с огромным удовольствием отгружают им нужное количество карточек. Лишь бы платили 1000 долларов.
Но ещё более показательным кажется отношение к геймерам после того, как выясняется, что поиграть на GeForce RTX 3060 сегодня невозможно, ведь под неё нет драйверов, а вот майнить можно. Для кого сделана видеокарта? Такое ощущение, что производители решили сжечь все мосты, надеясь на сверхприбыли. Выглядит это неприятно, но такова реальность.
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