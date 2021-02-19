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После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой

Отличные новости, ведь майнерам новая GeForce RTX 3060 будет не нужна
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На прошлой неделе интернет взорвала новость о китайских майнерах, активно скупавших ноутбуки на базе игровой видеокарты GeForce RTX 3060. Как оказалось, лептоп способен обеспечить хешрейт на уровне 45 MH/s в популярной криптовалюте Эфириум. Этого достаточно для получения чистыми 6.3 долларов сутки, 190 в месяц и окупаемости всего ноутбука за 6 месяцев. На фоне такой доходности появилось много сообщений о том, что такая обстановка носит массовый характер.

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Стоит отметить, что выхода видеокарты GeForce RTX 3060 ждали многие майнеры. Поставщики позволяли получить новую модель в количестве при полной предоплате с большими скидками. Информации о том, сколько крупных ферм должны были пополниться GeForce RTX 3060 в сети нет, но мы прекрасно понимаем, что получить скидку хотят многие. Тем более, что цена в магазине будет явно выше предложений со склада. 

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Сегодня NVIDIA сообщила, что новая видеокарта будет неэффективна в майнинге, ведь инженеры программно урезали её хешрейт в 2 раза. Что будет делать шахтёр с несколькими десятками видеокарт, которые должны были обеспечить 50 MH/s, а выдадут не более 24 MH/s. Только продавать, либо отказываться от заказов, заплатив за это немалый штраф. И вот здесь самое время подумать, сколько за GeForce RTX 3060 попросят региональные поставщики? 

Если видеокарта не нужна майнерам, то продать её можно только геймерам. Учитывая отказы фермеров, таких карт будет много. Сомнительно, чтобы геймеры захотели покупать такие карты за 60 тысяч (800 долларов – максимальная цена в Европе), а значит придётся снижать её стоимость до 40, что выглядит привлекательно. Будем надеяться, что уже вскоре все мы сможем купить быструю карту по невысокой цене, а все будущие модели NVIDIA сделает бесполезными в майнинге. 

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