NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
Сегодня день новостей от NVIDIA. На самом деле повод есть, и он настолько весомый, что даже самым большим пессимистам есть чему радоваться. Давайте кратко: вначале была представлена новая линейка видеокарт для майнеров, которые должны быть дешевле обычных решений. Они предназначаются только для фермеров, а значит не получат вывода на дисплей. Следом NVIDIA заявила, что её новая карта GeForce RTX 3060 будет урезана при добыче криптовалюты в 2 раза, что снижает её привлекательность в глазах шахтёров, повышая шансы купить её обычным геймерам.
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Казалось на этом всё могло бы завершиться. Майнеры уже могли приступать к добыче криптовалюты, раздумывая о том, как заставить новую карту работать в полную силу, а геймеры – радоваться, хотя продажи стартуют только 25 февраля. И в этом момент NVIDIA сделала ещё одно заявление. По словам представителей компании, ни один хакер не сможет взломать ограничитель на добычу. Это прозвучало как вызов, хотя – это действительно вызов.
Кстати, уже поступили подтверждения того, что хешрейт сильно порезан. Так, энтузиаст заявил, что блокировка зашита в BIOS видеокарты, поскольку новых драйверов у него не было. Это значит, что взломать защиту действительно будет сложно. Что до цифр, то майнеру удалось получить 24 MH/s. Дабы его выводы не сочли за ложь, энтузиаст протестировал GeForce GTX 1080 Ti, которая работал в полную силу.
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