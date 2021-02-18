Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы проспали последние несколько месяцев, то прежде всего должны узнать, что Биткоин преодолел планку в 50 000 долларов. Цена Эфира сводит сума сотни тысяч образованных граждан, рвущих на себе волосы от беспомощного созерцания цифры в 1900 долларов, а ведь ещё недавно на эту же сумму можно было купить целых 9 монеток. Видеокарт нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже, а покупать их сегодня нет никакого смысла, ведь отбить вложения не выйдет. И всё это реальность, а не описание апокалиптического сценария нашествия криптозомби.

реклама

25 февраля в продажу поступит новая видеокарта GeForce RTX 3060, рекомендованная стоимость которой стартует с 329 долларов. Никто не ждал столь низкой цены, но первые предложения, появившиеся в сети раньше срока, намекают на немыслимые 800 и более долларов. Майнеры уже потирают руки, а обычные геймеры снова останутся в стороне, грустно ожидая улучшения ситуации. Не останутся и не в стороне, ведь сегодня появилась шокирующая информация, которая должна выбить почву из-под ног у шахтёров, планировавших собрать себе десяток ферм на основе нового GPU.

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Согласно заявлению NVIDIA, новая GeForce RTX 3060 будет бесполезна в майнинге, ведь она будет программно залочена на 50% хешрейта, что не позволит её окупить даже по цене в 500 долларов. Отличные новости. Сейчас бы попросить компанию также уменьшить в три раза показатель добычи криптовалют на всех выпускаемых видеокартах.

Отметим, что подобный ход уже вызвал негодование майнеров. Ребята требуют вернуть 100% хешрейт. Дескать, они имеют право за потраченные деньги делать с картой, что хотят. А что по этому поводу думают наши читатели?