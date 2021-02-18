NVIDIA решит дефицит игровых видеокарт за счёт выпуска майнерских графических чипов
Сегодня появились все основания полагать, что новая видеокарта GeForce RTX 3060 доберётся до геймеров по довольно низким ценам, ведь NVIDIA приняла решение ограничить эффективность добычи криптовалют ровно в 2 раза. Сделано это будет в драйверах, а значит предприимчивым шахтёрам будет сложно найти решение. Стоит учитывать, что даже если решение будет найдено, оно не станет массовым, а положение на рынке улучшится.
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Как стало известно, NVIDIA решила устроить настоящую атаку на майнеров. Неясно, насколько всё это серьёзно, но уже вскоре в продажу поступит специальная линейка, ориентированная на создание ферм. Предполагается выпустить четыре модели, название каждой из которых примерно соответствует показателю хешрейта при добыче Эфира: CMP 30HX, 40HX, 50HX и 90HX. Известно, что первые две будут доступны уже в первом квартале текущего года, а последние две во втором. Давайте посмотрим на таблицу, где указано точное количество MH/s.
Оценить реальную эффективность новых графических чипов сложно, ведь мы не знаем их цену. Кроме того, хешрейт выглядит немного странно. Например, GeForce RTX 3070 даёт в среднем 55 MH/s, что не соответствует ни одной из указанных моделей. NVIDIA обещает простое управление системой, а также высокую доходность. Все перечисленные выше видеокарты будут доступны у ключевых партнёров: ASUS, PC Partner, Palit, Colorful, MSI, EVGA и Gigabyte.
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