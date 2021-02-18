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Сегодня появились все основания полагать, что новая видеокарта GeForce RTX 3060 доберётся до геймеров по довольно низким ценам, ведь NVIDIA приняла решение ограничить эффективность добычи криптовалют ровно в 2 раза. Сделано это будет в драйверах, а значит предприимчивым шахтёрам будет сложно найти решение. Стоит учитывать, что даже если решение будет найдено, оно не станет массовым, а положение на рынке улучшится.

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Как стало известно, NVIDIA решила устроить настоящую атаку на майнеров. Неясно, насколько всё это серьёзно, но уже вскоре в продажу поступит специальная линейка, ориентированная на создание ферм. Предполагается выпустить четыре модели, название каждой из которых примерно соответствует показателю хешрейта при добыче Эфира: CMP 30HX, 40HX, 50HX и 90HX. Известно, что первые две будут доступны уже в первом квартале текущего года, а последние две во втором. Давайте посмотрим на таблицу, где указано точное количество MH/s.

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Оценить реальную эффективность новых графических чипов сложно, ведь мы не знаем их цену. Кроме того, хешрейт выглядит немного странно. Например, GeForce RTX 3070 даёт в среднем 55 MH/s, что не соответствует ни одной из указанных моделей. NVIDIA обещает простое управление системой, а также высокую доходность. Все перечисленные выше видеокарты будут доступны у ключевых партнёров: ASUS, PC Partner, Palit, Colorful, MSI, EVGA и Gigabyte.