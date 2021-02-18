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Биткоин подорожал до 52 тысяч долларов, Эфир замер на отметке 1800, а всё, что интересует майнеров – это где купить видеокарту. Что любопытно, для многих цена перестала играть ключевую роль, ведь даже переплатив за карточку двукратную стоимость, есть возможность отбить её за 4-6 месяцев. Сегодня мы посмотрим на доступность видеокарт в российской рознице, кратко оценив их доходность. Единственное условие – мы предположим, что у вас уже готова система, а добывать криптовалюту вы будете только на купленной видеокарте, ну а цена электричества включена в наши подсчёты.

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Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, которая недавно вернулась в российскую розницу. Судя по всему, ненадолго, ведь за сутки такая карточка способна принести вам 7 долларов, за месяц 210, а окупаемость при цене в 109 тысяч составит 6 месяцев. Результат терпимый, давайте продолжим.

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Самая недорогая GeForce RTX 3070 стоит 125 тысяч. Увы, судя по всему, данное решение не обладает особой выгодой в деле добычи Эфира, ведь результаты за месяц точно такие же, а цена куда выше, а значит окупаемость самой недорогой модели затянется на 8 месяцев. Просто ужасно.

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Radeon RX 6900 XT способна обеспечить вас стабильной прибылью в районе 9.5 доллара, а значит при доходе в 285 долларов в месяц данная карточка стоимостью 157 тысяч окупится за 7.5 месяца. Совсем плохо.

GeForce RTX 3080 могла бы стать лидером по добыче и доходности, вот только цена на неё составляет 218 тысяч рублей. Если учесть доход в размере 10.5 доллара в сутки и почти 320 долларов в месяц, то столь дорогое решение окупится у вас за более чем 9 месяцев.

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Как видите, лидером стала GeForce RTX 3060 Ti, но и она не может считаться выгодной при текущей цене, ведь никто не знает, сколько криптовалюты продержатся на этот раз. Учтите, что мы говорили всего об одной карте, в то время как многие покупают сразу 8. Это значит, что столь крупное вложение при столь длительной окупаемости, связанной с риском падения цены на Эфир, кажется нам рискованным и непредусмотрительным.

P.S. Информация о доходности взята из данного источника.