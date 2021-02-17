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Процессоры Intel Rocket Lake должны поступить в продажу в марте текущего года. Ожидается немалый прирост производительности в одноядерных задачах, что позволит догнать новое поколение процессоров AMD в играх. Пока неясно, насколько большим будет этот рост, ведь мы видели целый ряд тестов, с довольно противоречивыми результатами, от полного поражения синего лагеря, до скромных попыток Core i7-11700K соперничать с Ryzen 7 5800X.

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Известно, что одновременно с новыми процессорами в продаже появятся материнские платы, 500-й серии. Сегодня MSI рассказала о некоторых особенностях бюджетных чипсетов B560 и H510. Итак, информация о разгоне оперативной памяти подтвердилась за некоторыми исключениями. Так, чипсет H510 оставят для бюджетных сборок, а значит данная функция для него закрыта, а вот все остальные материнские платы смогут разогнать подходящую линейку памяти. Стоит учитывать, что эффективность разгона будет зависеть от цены самой платы.

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Так, даже самая бюджетная материнка B560M-A Pro за 100 долларов сможет раскочегарить ОЗУ до 5066 МГц. Тоже касается всех остальных плат на базе B560, кроме флагманской B560I Gaming Edge WiFi. Данная модель получит доступ к DDR4-5200 МГц. Что любопытно, даже самая недорогая плата на чипсете H510 будет обладать функцией разгона процессора.

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На самом деле это немного не то, к чему привыкли владельцы топовых решений. Дело в том, что в данном случае плата заставит процессор работать на максимальных тактовых частотах, что должно ощутимо поднять его производительность.