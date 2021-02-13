Core i7-11700K оказался значительно медленнее Ryzen 7 5800X в играх и синтетике, уступив более 20%
Каждый раз перед тем как в продажу поступит новое поколение процессоров, мы становимся свидетелями массированной бомбардировки. Слухи и утечки вываливаются со всех сайтов, включая новостные каналы, что свидетельствует о скором начале продаж. К сожалению, цифры не всегда сходятся, ведь мы с вами не знаем методику тестирования, не говоря уже о том, что сами тесты могут быть фейковыми. Сегодня в сети появилась очередная порция данных, которые поступили из проверенного источника.
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В сравнении участвовали несколько процессоров: геймерский Ryzen 7 5800X и ещё не вышедший представитель семейства Rocket Lake-S – Core i7-11700K. Оба камня имеют по 8 ядер и должны стоить примерно одинаково, что делает их прямыми конкурентами. Давайте посмотрим, насколько быстрым окажется ещё не вышедший камешек.
* меньше - лучше
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Как видите, Ryzen 7 5800X умудрился обойти конкурента по всем тестам. Мало того, в некоторых из них разрыв составил 23%. И это не говоря о чудовищном энергопотреблении в Prime95, где Core i7-11700K с лёгкостью проглотил 286 Вт.
Раз уж у нового Core i7-11700K всё так плохо, самое время выпустить настоящего монстра – Core i9-11900K. Стоит ли называть паритет в играх полным провалом нового флагмана Intel? На самом деле всё решат цены и доступность. Если Core i7-11700K окажется дешевле Ryzen 7 5800X, то миллионы покупателей даже не будут раздумывать. Стоит учитывать, что на стороне синих гигантский запас производственных мощностей, а у красных только контракты с TSMC.
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