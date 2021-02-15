Европейские магазины передумали продавать GeForce RTX 3060 за 500 евро - цена составляет 835$
Только вчера мы сообщили нашим читателям, что первые счастливые владельцы новой видеокарты GeForce RTX 3060 в Европе получат уникальную возможность купить её за какие-то 499 евро. К сожалению, продавцы быстро сообразили, что на карточке можно заработать, сильно уменьшив доступные предложения. Давайте изучим некоторые из них.
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Прежде всего отметим, что даже 499 долларов не могут считаться выгодной ценой, ведь NVIDIA рекомендует продавать её за 329 долларов. Похоже, что аттракцион невиданной щедрости в виде предложений за 499 евро либо не состоится, либо будет сильно ограничен, ведь многие европейские ритейлеры сильно подняли цены. Например, сеть PCDIGA уравняла новинку с более старшей версией, предлагая взять её за 689 евро, что соответствует 835 долларам.
Британский Scan убрал ценники, а значит теперь вообще неясно, за сколько эта сеть планирует продавать новинки. Заказать карту также невозможно. Сclonline предпочла решить ситуацию нетрадиционно, вообще удалив всякое упоминание о GeForce RTX 3060 из магазина. Proshop остаётся единственным местом, где есть относительно низкие цены, но продавец уверяет, что не может гарантировать, что вы получите свой заказ. Если переводить всё это на обычный язык, то становится ясно, что никто вам за 499 евро ничего не продаст.
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Всё это происходит на фоне роста стоимости Эфира. Майнинг становится всё популярнее, позволяя даже переплатив за видеокарту окупить её за полгода. Вот только многие забывают, что криптовалютный бум может завершиться гораздо быстрее, а цена на Эфир способна упасть также внезапно, как поднялась.
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