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Буквально вчера поступила печальная информация о ценообразовании на новую видеокарту GeForce RTX 3060. Указывалось, что некоторые европейские ритейлеры уже выставили её по цене, достигающей 800 долларов, что даже выше чем рекомендованная стоимость GeForce RTX 3080, которая чуть ли не в 2 раза быстрее новинки. Как оказалось, не всё так плохо, ведь некоторые продавцы уже начали вывешивать более реалистичные цены. Давайте кратко с ними ознакомимся.

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Итак, ритейлер Proshop предлагает новенькую GeForce RTX 3060 от 499 евро, что соответствует 45 000 р. Доступны несколько моделей за 499 и одна за 510 евро. Разогнанные с завода предлагаются за 659. Одновременно с этим сообщается, что в последнее время GeForce RTX 3060 Ti в большинстве магазинов подорожала на 100 евро. К примеру, в сети PCDiga. Поставщики ожидают дальнейшего повышения стоимости всех доступных видеокарт, но первая партия будет представлена именно по указанным выше ценам.

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Это значит, что первые счастливчики действительно могут рассчитывать стать обладателями игровой карточки за 45 000 рублей. Прогнозируется, что спрос будет ажиотажным, а значит дальше среднебюджетная новинка станет куда дороже, ведь за такую сумму майнеры будут готовы покупать подобные графические чипы вагонами.