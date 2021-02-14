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Несколько дней назад стало известно, что NVIDIA приняла решение наладить выпуск старого графического чипа, на котором основана видеокарта GeForce GTX 1050 Ti. Многие уже назвали такое решение спорным. На самом деле оно оправдано как минимум с точки зрения бизнеса, ведь многие геймеры не могут получить доступ даже к бюджетным картам, а дополнительная партия позволит компании получить немалую выгоду. Пока неясно, сколько будут стоить вернувшиеся в строй бойцы из 2016 года, но точно не дёшево.

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На этом фоне стоит обратиться в российские магазины. Если присмотреться, то выяснится, что из продажи исчезли даже самые дорогие модели за 200 00 рублей, а из доступных осталось 7 штук. Всё печально, а бюджетные GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1650 раскупают как горячие пирожки. Давайте заглянем в Steam, где первая получила прирост в 0.61%, а вторая в 0.79%. Это может показаться немного, но на самом деле даже прирост в 0.10% - исчисляется десятками тысяч видеокарт.

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Не отстают и Radeon RX 580/570, которые умудрились увеличить свою долю на 0.26% и 0.19%. К чему мы это всё ведём? Дело в том, что нам обещали переход на 4К, который должен был быть ознаменован выходом видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere и AMD RDNA2. Судя по тому, что мы наблюдаем, говорить о 4К стоит исключительно как о технологии будущего, наступление которого придётся ждать ещё очень долго.

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На начало февраля процент геймеров, сидящих на мониторах с разрешением 4К, составляет 2.39%. Если сравнивать с показателями 1080р (68.88%), то перспектива появления высоких разрешений и игр поколения Next Gen в ближайшие несколько лет кажется призрачной. Ну а если ситуация с майнерами не изменится, то новые ААА-проекты будет просто не для кого выпускать, ведь геймеров с игровыми видеокартами становится всё меньше.