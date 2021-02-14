После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
Криптовалюты как никогда популярны. Миллионы людей ежедневно поглощают десятки новостей о росте цены на Биткоин и Эфир. Кто-то ждёт падения, чтобы купить видеокарту, а для некоторых это прибыльное дело, позволяющее окупить вложения. Истерия среди геймеров находится на крайне высоком уровне, что приводит к росту негатива в сторону тех, кто пытается говорить о планах стать майнером.
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Всё это происходит на фоне очередного подорожания Эфира. Цифровые деньги перевалили за 1800 долларов и не планируют опускаться в цене. Время от времени мы анализируем рынок видеокарт, рассматривая доступные предложения. Сегодня тот случай, когда наши предсказания сбылись, ведь видеокарт в свободной продаже почти не осталось.
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Из Ситилинк пропали следующие графические чипы: Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 ХТ, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090 (которая стоила под 200 000 рублей). Это значит, что пока остались GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6900 XT в количестве семи штук. Если вы не планировали их покупать, не волнуйтесь, ведь уже через пару дней не будет и их.
Наиболее интересной нам кажется модель Radeon RX 6900 XT производства MSI. Увы, интересна она только исходя из производительности и качества исполнения, но не ценой, ведь есть варианты от SAPPHIRE и POWERCOLOR на 20 тысяч дешевле.
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С GeForce RTX 3070 всё гораздо проще: выбирайте самую дешёвую от PALIT за 109 тысяч, ведь разница между ней и более дорогой от MSI составляет всего 75 МГц.
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