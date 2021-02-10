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HUAWEI выпустит прошивку EMUI 11 для 19 смартфонов – десятки телефонов завершили жизненный цикл

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Основную часть информации мы получаем от инсайдеров. Чаще всего мы даже не знаем реальный источник утечки, а данные нам любезно предоставляют известные техноблогеры. Повторимся, что нет никаких точных сведений о происхождении инсайдерской информации, что не мешает этой самой информации регулярно обновляться. Главная проблема состоит в том, что производители не спешат делиться более детальными сведениями о продуктах, фактически одобряя разнообразные слухи.

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Иногда это идёт на пользу крупным компаниям, которые получают бесплатную рекламу и обсуждение фанатского сообщества, но в некоторых случаях только подрывает авторитет того или иного производителя. К примеру, в конце января инсайдеры нас уверяли, что новую версию EMUI 11 получат 65 смартфонов HUAWEI. Как впоследствии выяснилось, таковых гораздо меньше, ведь целый ряд актуальных телефонов последних лет резко перестал получать обновления.

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Вполне возможно, что дело в подготовке собственной операционной системы Harmony OS. Некоторые инсайдеры уверяют, что китайская компания планирует сворачивать бизнес по производству смартфонов, столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны американского правительства. Как бы то ни было, сегодня в сети появился официальный перечень телефонов, которые получат EMUI 11 в ближайшее время. 

  1. Huawei Mate 40
  2. Huawei Mate 40 Pro
  3. Huawei Mate 40 Pro+
  4. Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  5. Huawei Mate 30
  6. Huawei Mate 30 5G
  7. Huawei Mate 30 Pro
  8. Huawei Mate 30 Pro 5G
  9. Huawei Mate Xs
  10. Huawei P series:
  11. Huawei P40
  12. Huawei P40 Pro
  13. Huawei P40 Pro+
  14. Huawei P30 
  15. Huawei P30 Pro 
  16. Huawei Nova 8
  17. Huawei Nova 8 Pro
  18. Huawei Nova 7
  19. Huawei Nova 7 Pro

Увы, среди них не оказалось нескольких десятков смартфонов, о которых мы говорили несколько дней назад. Почитать об этом можно здесь. Неясно, как будут обстоять дела дальше, но пока HUAWEI с большим трудом тянет выпуск прошивки для 19 телефонов, которые по больше части относятся к флагманским сериям. Ещё раз отметим, что есть надежда, что многие девайсы 2019 года получат Harmony OS, однако это пока также всего лишь инсайдерская информация. Ниже список смартфонов 2019-2020-х годов, которые в настоящее время находятся в неопределённом положении.

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