Высокопоставленный сотрудник Intel украл у компании 3900 файлов со стратегически важной информацией
В последние годы Intel столкнулась с ожесточённой конкуренций со стороны AMD. В конце концов красные даже смогли обойти синих как по чистой производительности, так и по показателю быстродействия в играх. Продажи пока не впечатляют, ведь за несколько успешных лет доля AMD так и не превысила 20%. Скорее всего проблема связана с повышением цен и дефицитом полупроводников, когда поставки оказались меньше, а интерес к процессорам снизился.
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Уже через месяц Intel вместе со своими процессорами серии Rocket Lake-S готовится отнять у AMD корону компании, выпускающей самый быстрый игровой процессор. Несмотря на такой локальный успех, красные уже готовят ещё более внушительный прорыв, в виде 5-нм архитектуры Zen 4, способной улучшить производительность до 40% в различных задачах. Что же, беда не приходит одна, как стало известно, в рядах синих "завелась крыса".
Сообщается, что Intel поймала бывшего сотрудника на горячем. Якобы, Варун Гупта, проработавший в компании 10 лет, записал на флешку 3900 конфиденциальных файлов, связанных с серверными процессорами и ушёл в Microsoft, где занимает пост главы по стратегическому планированию в облачных технологиях. Неясно, какой пост занимал Варун Гупта в Intel, но явно один из руководящих. Также указывается, что данные содержат информацию о стратегических планах на ближайшие годы и даже технические возможности компании.
После анализа произошедшего, Intel подала иск на 75 000 долларов, условием которого станет отказ от использования конфиденциальной информации. Подробностей на этот счёт пока нет. Если такая кража и случилась, то сведения могут стать крайне ценными и стоят куда дороже 75 000 долларов, ведь покопаться в планах конкурента – это крайне полезно для планирования собственной стратегии развития.
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