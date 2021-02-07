Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В природе существует множество необычных материнских плат. Производители экспериментируют с дизайном, добавляя подсветку, копируя стилистику аниме или популярных игр. Поскольку подобных продуктов выпускается мало, фанаты раскупают их как горячие пирожки. Специально для таких материнских плат существуют корпуса со стеклянными крышками, позволяющие в любой момент времени наслаждаться открывающейся красотой. Многие к подобным ухищрениям относятся равнодушно, уверяя, что главное – это быстродействие, а не подсветка.

реклама

Судя по всему, у ASRock на этот счёт есть своё мнение, ведь производитель выпустил новую Taichi на чипсете Z590 с рабочим электрическим мотором. На самом деле назвать пару шестерёнок мотором сложно, ведь это простая конструкция с подсветкой, выполненная в необычной форме. Что любопытно, ASRock позволяет настраивать скорость вращения и RGB, что должно сделать этот элемент действительно уникальным.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Если попытаться сравнить новую плату с текущей версией на чипсете Z490, то окажется, что новинка лишилась одной фазы питания (14 против 15), но вместо силовых дросселей на 60А может похвастать более продвинутыми на 90А. В результате плата станет более выносливой, обеспечивая внушительный разгон. Так, теперь у нас 1260А против 900А на Z490.

реклама

Также новая серия поддерживает PCIe 4.0, что позволит установить быстрый твердотельный накопитель. Рекомендованная цена новой платы составит 430 долларов, против 370 за Z490. Ясно, что в рознице обе стоят куда дороже, но в данный момент мы оперируем исключительно базовыми ценниками. Рассмотреть вращение можно на 27-й минуте.



