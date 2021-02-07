Первая материнская плата с электромотором – ASRock Z590 Taichi
В природе существует множество необычных материнских плат. Производители экспериментируют с дизайном, добавляя подсветку, копируя стилистику аниме или популярных игр. Поскольку подобных продуктов выпускается мало, фанаты раскупают их как горячие пирожки. Специально для таких материнских плат существуют корпуса со стеклянными крышками, позволяющие в любой момент времени наслаждаться открывающейся красотой. Многие к подобным ухищрениям относятся равнодушно, уверяя, что главное – это быстродействие, а не подсветка.
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Судя по всему, у ASRock на этот счёт есть своё мнение, ведь производитель выпустил новую Taichi на чипсете Z590 с рабочим электрическим мотором. На самом деле назвать пару шестерёнок мотором сложно, ведь это простая конструкция с подсветкой, выполненная в необычной форме. Что любопытно, ASRock позволяет настраивать скорость вращения и RGB, что должно сделать этот элемент действительно уникальным.
Если попытаться сравнить новую плату с текущей версией на чипсете Z490, то окажется, что новинка лишилась одной фазы питания (14 против 15), но вместо силовых дросселей на 60А может похвастать более продвинутыми на 90А. В результате плата станет более выносливой, обеспечивая внушительный разгон. Так, теперь у нас 1260А против 900А на Z490.
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Также новая серия поддерживает PCIe 4.0, что позволит установить быстрый твердотельный накопитель. Рекомендованная цена новой платы составит 430 долларов, против 370 за Z490. Ясно, что в рознице обе стоят куда дороже, но в данный момент мы оперируем исключительно базовыми ценниками. Рассмотреть вращение можно на 27-й минуте.
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