Microsoft признала массовую проблему двух патчей января для Windows 10 и пообещала исправить ошибку
Несколько дней назад Microsoft выпустила новое обновление безопасности для Windows 10, которое устранило целый спектр проблем. Это была первая позитивная новость с начала 2021 года, но, как оказалось, ещё в январе было выпущено два патча, которые превратились в головную боль для многих пользователей.
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Речь идёт о пакетах KB4598299 и KB4598301. Оба предназначались для актуальных версий Windows 10 начиная с 1909, а значит большая часть пользователей может столкнуться с потенциальными проблемами. Первые отзывы о кривом обновлении появились ещё неделю назад, однако их посчитали частной проблемой и не придали никакого значения.
Уже после того, как сообщения об ошибках стали массовыми, Microsoft признала, что пострадали отдельные функции NET Framework, Visual Studio 2019, Windows Presentation Foundation (WPF) и других продуктов софтверного гиганта. Подробности не разглашается, но пользователи пишут о целом ряде свалившихся на них проблем.
Сегодня Microsoft сообщила, что уже в ближайшее время выйдет патч, который должен исправить некорректную работу двух предыдущих патчей, которые в свою очередь исправили баги декабрьских патчей. Если вы устали от всего этого и не хотите ждать, то проще всего удалить оба файла в ручном режиме.
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