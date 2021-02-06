Китайские майнеры массово скупают ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 3070/3060
Некоторые майнеры спокойно наслаждаются приятным гулом драгоценной фермы, пытаясь бороться с бессонницей при помощи подручных средств. В это время другие всячески привлекают к себе внимание. Они рассказывают о невероятных доходах, красивой жизни, например, устанавливают ферму из видеокарт в дорогущий BMW i8. Всё это только подогревает интерес к подобному виду заработка, вынуждая людей брать миллионные кредиты в надежде заработать на подорожавшей криптовалюте.
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Ещё более неожиданный способ майнинга изобрели китайские шахтёры. Так, они массово скупают ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060. Настройка не занимает много времени, а компьютер просто работает на штатных частотах. В сети уже доступны фотографии ферм из десятков ноутбуков. Неясно, сколько времени нужно на то, чтобы их отбить, но при текущей цене Эфира эта цифра может оказаться на уровне полугода, но подтверждённых данных этому нет. Не было до сегодняшнего дня.
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Ещё любопытнее выглядит эксперимент, когда один из майнеров приходит с ноутбуком на базе GeForce RTX 3060 в кафе. Он заказывает чашечку кофе, включая добычу криптовалюты. Майнер читает новости, потягивает кофе целых два часа, а после оказывается, что на таком нехитром приспособлении он заработал 0,00053 ETH, что соответствует 0,89 доллара.
Путём несложных математических операций получаем 10 долларов за сутки, или 300 долларов за месяц. Подобные устройства потребляют мало энергии, а значит, как мы и писали выше, машина за 1500 долларов может окупиться за полгода и быстрее.
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