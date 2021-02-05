Курс Эфира позволяет окупать текущую стоимость GeForce RTX 3080 за 5 месяцев
Многие наши читатели полагают, что видеокарты бесследно исчезли из магазинов. Спешим их разочаровать, ведь совсем недавно на российских прилавках появилось множество предложений. К сожалению, цены на них оставляют желать лучшего, а купить себе подходящую модель могут только миллионеры. Давайте плавно переместимся через один абзац, посмотрев на предложения магазина Ситилинк.
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Как видите, в достатке Radeon RX 6900XT, являющаяся самой быстрой видеокартой AMD на рынке. Также в наличии парочка моделей GeForce RTX 3080 от NVIDIA. Кроме того, в достатке и GeForce RTX 3070 и даже Radeon RX 6800XT. Есть целая гора моделей предыдущего поколения, каждая из которых доступна в нескольких вариантах от различных производителей. О том, что цена на всё это бьют рекорды, мы уже говорили, вот только вскоре и эти видеокарты могут исчезнуть из магазинов.
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Не верите? Специально для этих целей припасён калькулятор для майнеров. Давайте считать: допустим, что вы купили GeForce RTX 3080 за 2500 долларов (190 000 рублей). Это крайне дорого, но вы где-то раздобыли денег, вложив всё в ферму из 8 таких видеокарт. Все они обойдутся вам в 20 000 долларов, хотя, за такое можно получить скидку, в итоге ферма не будет дороже этих самых 20 тысяч.
Если использовать данные калькулятора, в котором учтены затраты на электричество, то за месяц вы сможете заработать 4 тысячи вечнозелёных. Курс Эфира подрос, превысив 1700 долларов и продолжает повышаться. Это значит, что даже при такой цене на видеокарты как сегодня, отбить ферму можно за 5 месяцев.
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Аналитики прогнозируют, что цена Эфира будет расти. Если учитывать курс в 2000 долларов, о котором постоянно говорят эксперты, то вернуть вложения можно будет за 4 месяца. Ситуация беспрецедентная и грозит полным исчезновением видеокарт из магазинов. Кстати, если говорить о рекомендованной цене на GeForce RTX 3080FE, то купившие её по столь выгодной стоимости могут вернуть затраты за 45-50 дней.
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