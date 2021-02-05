Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие наши читатели полагают, что видеокарты бесследно исчезли из магазинов. Спешим их разочаровать, ведь совсем недавно на российских прилавках появилось множество предложений. К сожалению, цены на них оставляют желать лучшего, а купить себе подходящую модель могут только миллионеры. Давайте плавно переместимся через один абзац, посмотрев на предложения магазина Ситилинк.

реклама

Как видите, в достатке Radeon RX 6900XT, являющаяся самой быстрой видеокартой AMD на рынке. Также в наличии парочка моделей GeForce RTX 3080 от NVIDIA. Кроме того, в достатке и GeForce RTX 3070 и даже Radeon RX 6800XT. Есть целая гора моделей предыдущего поколения, каждая из которых доступна в нескольких вариантах от различных производителей. О том, что цена на всё это бьют рекорды, мы уже говорили, вот только вскоре и эти видеокарты могут исчезнуть из магазинов.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

реклама

Не верите? Специально для этих целей припасён калькулятор для майнеров. Давайте считать: допустим, что вы купили GeForce RTX 3080 за 2500 долларов (190 000 рублей). Это крайне дорого, но вы где-то раздобыли денег, вложив всё в ферму из 8 таких видеокарт. Все они обойдутся вам в 20 000 долларов, хотя, за такое можно получить скидку, в итоге ферма не будет дороже этих самых 20 тысяч.

Если использовать данные калькулятора, в котором учтены затраты на электричество, то за месяц вы сможете заработать 4 тысячи вечнозелёных. Курс Эфира подрос, превысив 1700 долларов и продолжает повышаться. Это значит, что даже при такой цене на видеокарты как сегодня, отбить ферму можно за 5 месяцев.

реклама

Аналитики прогнозируют, что цена Эфира будет расти. Если учитывать курс в 2000 долларов, о котором постоянно говорят эксперты, то вернуть вложения можно будет за 4 месяца. Ситуация беспрецедентная и грозит полным исчезновением видеокарт из магазинов. Кстати, если говорить о рекомендованной цене на GeForce RTX 3080FE, то купившие её по столь выгодной стоимости могут вернуть затраты за 45-50 дней.