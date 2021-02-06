NVIDIA может выпустить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с урезанным количеством памяти 12 Гб
На конец февраля намечен старт продаж одной из самых ожидаемых видеокарт текущего года. GeForce RTX 3060 должна стать подарком для любителей высокопроизводительных видеокарт, которые не готовы платить за свои увлечения слишком много денег. Рекомендованная цена карточки должна была составить 329 долларов, которые на отечественном рынке плавно превращались в 30-35 тысяч рублей. Если ориентироваться на последние тенденции, то геймеры ещё долго не увидят такую видеокарту по доступным ценам, ведь некоторые европейские магазины уже готовы продавать её за 800 долларов.
реклама
Поскольку недорогих видеокарт ждать не стоит, самое лучшее, чем можно заняться – это предаться изучению слухов, ведь рано или поздно проблемы на рынке должны решиться. Напомним, что утечки о возможном релизе GeForce RTX 3080 Ti ходили ещё в ноябре. Вначале нам обещали выход прокачанной модели с 20 Гб видеопамяти в январе, после в феврале, а потом вообще прекратили о ней говорить.
Высказывалось мнение, что выпускать в данный момент в продажу такую видеокарту нецелесообразно как минимум по трём причинам. В первую очередь – это дефицит графических чипов, а также из-за ненасытных майнеров, которые готовы скупать дорогие модели по завышенным ценам. В конце концов есть фактор отсутствия конкуренции, ведь у AMD дефицит поставок ещё сильнее. Иногда звучит мнение, что NVIDIA просто не определилась с финальными характеристиками.
реклама
Вполне возможно, что нужно брать в расчёт сразу несколько причин. В любом случае сегодня ситуация начала проясняться. Так, вместо GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб памяти, засветилась точно такая же модель, но с 12 Гб. Значит ли это, что NVIDIA решила экономить, неясно, ведь информация о 20 Гб памяти также была на уровне неподтверждённых слухов. Что до комплектации, то это будет 10 240 ядер CUDA и 384-битная шина, что максимально приблизит видеокарту к старшей модели GeForce RTX 3090. Источник заявляет, что ожидать появления нового графического чипа стоит в апреле.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила