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Несколько дней назад мы видели две видеокарты GeForce RTX 3060 производства Gaiwnard. На тот момент цена наиболее бюджетной оказалась крайне привлекательной, не превышая 345 евро. Отметим, что на тот момент официальных заявлений не было, однако сегодня один из европейских магазинов раньше срока приступил к продажам одной из моделей производства ZOTAC.

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На самом деле точной информации о том, можно ли купить одну из видеокарт, нет. Вполне возможно, что это просто мера привлечения покупателей. Но ясно одно: ждать низких цен не стоит, ведь максимально приближённая референсной модель оценена в 815 долларов (в 2.5 раза выше рекомендованной). Видеокарта ZOTAC Twin Edge OC засветилась в магазине Tehnomanija, являющимся крупным ритейлером в Сербии. Одновременно такая же карточка засветилась ещё в одном магазине, но уже сейчас страница заблокирована, что может говорить о том, что владелец получил достаточно рекламы и теперь хочет представить всё как обычную оплошность работников.

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Согласно описанию, старт продаж начнётся в конце текущего месяца. Судя по всему, многие магазины уже получили первую партию видеокарт и хотят как можно скорее реализовать её по завышенным в два и более раза ценам. Скорее всего карточки разлетятся в первые часы даже несмотря на то, что ещё пару месяцев назад за 815 долларов можно было купить эталонную GeForce RTX 3080, которая значительно превосходит бюджетную GeForce RTX 3060. При этом вторая имеет 12 Гб видеопамяти против 10 Гб на флагмане.

Отметим, что данная цена даже дороже GeForce RTX 3080FE, которая была рекомендована самой NVIDIA.