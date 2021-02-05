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Прежде чем писать данный материал, мы хотели бы обратиться к нашим читателям не политизировать ситуацию, воздержавшись от едких комментариев, которые могут показаться другим членам нашего сообщества оскорбительными.

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Итак, сегодня в прессу просочилась скандальная ситуация. Так, совсем недавно при помощи компьютерного моделирования были проведены учения, максимально приближённые к реальности. Сложный алгоритм, учитывающий тысячи переменных, должен был выяснить, сможет ли Польша противостоять вторжению российских войск на свою территорию при поддержке НАТО. Учения прошли в конце 2020 года и назывались «Зима 2020».

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Почитать об этом детальнее можно в оригинальном источнике. Учтите, что тон там русофобский и может не понравиться некоторым нашим читателям. Суть в том, что аналитика показала неэффективность польской армии, которая была сметена за несколько дней, а столица страны – Варшава оказалась полностью окружена за 4 дня. При этом за это время было уничтожено до 80% всей техники и живой силы.

В источнике указывается, что журналисты не обладают подробностями о ходе симуляции. Однако есть информация, что за ходом виртуального противостояния наблюдало высшее руководство страны, которое оказалось в шоке от увиденного. Мало того, верхушка армии деморализована, а сами польские журналисты пытаются найти виноватых.

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