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Известно, что AMD работает над выпуском графического чипа Navi 22, который должен лечь в основу видеокарт Radeon RX 6700/6700ХТ. Обе получат 12 Гб видеопамяти GDDR6, при этом старшая модель может рассчитывать на цену на уровне GeForce RTX 3060 Ti, в то время как младшая выйдет против GeForce RTX 3060. Это позитивная информация, позволяющая надеяться на новый виток противостояния, вот только даже эти видеокарты будут дороже 300 долларов, что делает их автоматически недоступными для основной массы геймеров.

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А вот две новые Radeon RX 6600/6600ХТ претендуют на звание народных видеокарт с высокой производительностью и невысокой стоимостью. Данная утечка случилась благодаря компании ASRock и позволяет оценить некоторые спецификации ещё не анонсированных GPU. Проще всего обратиться к таблице ниже. Давайте оценим всё, что известно на данный момент.

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Как видите, Radeon RX 6600ХТ будет основана на чипе Navi 22 и предполагает 12 Гб памяти, работающей на 192-битной шине. Есть все основания полагать, что младшая версия (Radeon RX 6600) будет основана на чипе Navi 23 и 128-битной шине. Ей прочат 6 Гб видеопамяти. Кстати, на этапе планирования у AMD находится бюджетная Radeon RX 6500, но о ней пока ничего не известно.

Отметим, что сейчас геймеров больше заботит доступность видеокарт по рекомендованным ценам, ведь из-за целого ряда причин магазины опустели, а оставшиеся в продаже модели стоят в 2 и более раз дороже, чем ещё несколько месяцев назад.