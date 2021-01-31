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Известно, что AMD планирует выпустить на рынок видеокарту Radeon RX 6700 XT. Точных сроков её выхода пока нет. Виной всему дефицит графических чипов, а значит красные просто не хотят сделать ещё один бумажный анонс. Инсайдеры полагают, что старт продаж может состояться к лету, что делает все разговоры о новых GPU преждевременными. Более точной информации на этот счёт нет, а значит поставки могут начаться и весной.

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Radeon RX 6700 XT должна стать прямым конкурентом GeForce RTX 3060 Ti, но может оказаться несколько дешевле. К счастью, это не единственная видеокарта, которая готовится к продаже. Стало известно об урезанной модели Radeon RX 6700, которую выпустят против RTX 3060. Она будет основана на графическом чипе Navi 22 XL и в отличие от старшей версии получит 12 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 14 Гб/с (против 16 Гб/с на старшей модели). Это ещё не самое бюджетное решение, поскольку здесь всё тот же 192-битный интерфейс.

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Скорее всего Radeon RX 6700 станет всего немного быстрее Radeon RX 5700 ХТ и будет обходиться двумя разъёмами питания: 8+6 пин. Не исключено, что 7-нм техпроцесс позволит обойтись одним разъёмом питания. Если ориентироваться на слухи, то видеокарта получит укороченную конструкцию из всего два кулера для охлаждения. Как уже было сказано выше, больше всего обычных геймеров интересуют сроки выхода и доступность, ведь в сложившейся ситуации даже бюджетные модели стоят крайне дорого.