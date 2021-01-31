Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD выпустит бюджетную видеокарту Radeon RX 6700 для конкуренции с GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060 не останется без ответа со стороны красного лагеря
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 3060 Ti вернулись в наличие и цены идут вниз
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Известно, что AMD планирует выпустить на рынок видеокарту Radeon RX 6700 XT. Точных сроков её выхода пока нет. Виной всему дефицит графических чипов, а значит красные просто не хотят сделать ещё один бумажный анонс. Инсайдеры полагают, что старт продаж может состояться к лету, что делает все разговоры о новых GPU преждевременными. Более точной информации на этот счёт нет, а значит поставки могут начаться и весной.

реклама

Radeon RX 6700 XT должна стать прямым конкурентом GeForce RTX 3060 Ti, но может оказаться  несколько дешевле. К счастью, это не единственная видеокарта, которая готовится к продаже. Стало известно об урезанной модели Radeon RX 6700, которую выпустят против RTX 3060. Она будет основана на графическом чипе Navi 22 XL и в отличие от старшей версии получит 12 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 14 Гб/с (против 16 Гб/с на старшей модели). Это ещё не самое бюджетное решение, поскольку здесь всё тот же 192-битный интерфейс. 

анонсы и реклама
Недорогая RTX 2080 в Регарде дешевле чем 2070
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Скорее всего Radeon RX 6700 станет всего немного быстрее Radeon RX 5700 ХТ и будет обходиться двумя разъёмами питания: 8+6 пин. Не исключено, что 7-нм техпроцесс позволит обойтись одним разъёмом питания. Если ориентироваться на слухи, то видеокарта получит укороченную конструкцию из всего два кулера для охлаждения. Как уже было сказано выше, больше всего обычных геймеров интересуют сроки выхода и доступность, ведь в сложившейся ситуации даже бюджетные модели стоят крайне дорого. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
22
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
36
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
19
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
19

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 35
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 36
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и других смартфонах обнаружены критические ошибки – список и решение
14
11 устройств Huawei и Honor получили стабильную глобальную прошивку EMUI 11 / Magic UI 4.0
6
49 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
6
HUAWEI завершила жизненный цикл для 18 актуальных смартфонов 2018-2019 годов – подробности и список
5
Radeon RX 5600 XT за 50 000 р, Radeon RX 580 за 33 000 р – в магазинах РФ снова появились видеокарты
56
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
230
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
16
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать жертвой майнеров – высокая эффективность125 MH/s по цене 999$
29
Илон Маск поднял стоимость Биткоина на 5 тысяч долларов всего за 30 минут – текущий курс – $37 000
20
Материнская плата ASUS на базе чипсета AMD WRX80 весит почти пять килограммов
17
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
29
Meizu 18 получит Snapdragon 888, 120-гц дисплей, подэкранную камеру и будет стоить от 580 долларов
5
Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
39
Один 48-ядерный AMD EPYC 7643 без проблем справился с двумя 28-ядерными Intel Xeon Platinum 8280
29
Более полутора часов обнадёживающего геймплея Resident Evil Re:Verse
11
Статистика Epic Games Store пока не говорит об успешном будущем платформы
15
Экономим как можем: Intel упростит упаковку процессоров с целью экономии
36
«С шумом и треском»: Respawn рассказала, что умеет Фьюз — «взрывоопасный» новый герой Apex Legends
2
Против Steam подан иск - монополия ценообразования на игры не нравится разработчикам
5
Первое тестирование GeForce RTX 3080 Ti оказалось подделкой – разбираемся в деталях фейковых тестов
15

Популярные статьи

Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
82
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
38
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин
3

Сейчас обсуждают

Renegade1979
14:40
Наступать на своей земле... а твоя земля вон, угрофинская речка Кидекша и Тихвер и Чухломаа и прочие варварские края, с которых слали ДАНЬ, Великому Князю Киевському!
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
ахахах
14:39
мне весна больше там интересует.Говорят пендосы наступление какое-то готовят силами украины
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
Renegade1979
14:37
Тебе то шо, мокша? Это не твоя земля и никогда ей не будет. Иди лучше Кадыру ясакЪ заплати, а то посадит набутылку ))
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
Евгений Самара
14:37
В сентябре 20-го взял с Авито GTX1080 за 19к, в ноябре 20-го взял еще GTX1080Ti за 27к. Думал дорого, что-то... Однако, сделал эти покупки очень вовремя.
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
Sergej V
14:37
а ещё в 11900к ну никак не может быть меньше ядер чем в 10900к
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
LEVAK
14:36
Быдлоте там нечего делать.
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
omoikane
14:35
ты явно из тех кто не умеет думать своей головой, а верит всему что написано :D
В Call of Duty: Warzone за деньги можно купить чит-невидимку
in_cognito
14:34
Всегда удивлялся - почему у глупых людей типа этого роберта есть деньги, а у умных (типа тебя) - нет.
Перед уходом Роберт Суон купил акций Intel на $1,5 млн
ахахах
14:34
уже продали-это ссут в уши в крижопольской правде))
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
omoikane
14:34
"Казалось бы, кастомизацией за донат уже никого не удивить, особенно Ubisoft, но тут это выходит уже за пределы дозволенного" а причем тут юбики лол. Это активижен. То ли так криво написано, либо авто...
В Call of Duty: Warzone за деньги можно купить чит-невидимку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем