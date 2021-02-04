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Вчера появилась финальная статистика продаж процессоров за 2020 год. Противостояние развернулось между Intel и AMD, но надеждам многих фанатов красных не удалось сбыться, ведь 81.7% всё ещё за синими. По мнению экспертов, среди причин неудач красных повышение цены на предыдущее поколение Ryzen, а также слишком высокие цены на новые камни Ryzen 5000-й серии.

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Сегодняшний материал ничего не изменит в общей статистике, но может позволить нашим читателям взять себе современный камешек со скидкой. Дело в том, что с начала января 8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжал терять в цене. Подобная тенденция отлично видна на ЯндексМаркете, где среднее удешевление доходит до 10 000 рублей.

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Если перейти в магазин Ситилинк, то окажется, что это не просто цифры, ведь здесь один из лучших геймерских процессоров подешевел на 10 000. В данном случае это 22%, которые станут отличным подарком как для собирающих новые системный блок, так и для тех, кто обновляет уже готовую систему.

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Напомним, Ryzen 7 5800X способен разгоняться в режиме буста до 4.7 ГГц, что позволяет ему обходить даже самый быстрый 10-ядерный Core i9-10900K производства Intel. Финальная цена на новый процессор AMD составляет 43 990 рублей.