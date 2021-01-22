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О выходе видеокарты Radeon RX 6700 XT было известно ещё до того, как представители AMD анонсировали другие модели RX 6000. Предполагалась что она будет конкурентом одного из среднебюджетных графических чипов NVIDIA. Сегодня представители канала Moore's Law Is Dead решили поделиться с нами некоторыми интересными подробностями на эту тему.

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Прежде всего о позиционировании: сообщается, что Radeon RX 6700 XT расположится между GeForce RTX 3060 Ti и ещё не вышедшей RTX 3060. При этом последняя окажется заметно медленнее красной новинки. Что любопытно, в некоторых играх, заточенных под AMD, стоит ожидать превосходства RX 6700 XT над RTX 3060 Ti. О цене известно мало. Скорее всего официальная стоимость окажется немного ниже 400 долларов, но в наше время это не имеет никакого значения, поскольку видеокарт нет вообще ни по какой цене.

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А вот сроки выхода пока оптимизма не вызывают. Сообщается, что AMD планирует выпустить такую карту на рынок не ранее мая. Якобы именно тогда стоит ожидать улучшения ситуации с поставками графических чипов. Неясно, определились ли инженеры AMD со спецификациями. Если отталкиваться от слухов, то RX 6700 XT, известная как Navi 22, получит 40 вычислительных блоков и графический чип, способный разгоняться до 2.5 ГГц. Количество памяти будет установлено на 12 Гб, что предполагает 192-битный интерфейс.



Больше информации можно увидеть на видео выше. Учитывайте, что ребята зарекомендовали себя рядом громких неподтверждённых прогнозов, наряду с некоторыми вполне точными предсказаниями.