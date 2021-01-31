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На данный момент самым быстрым игровым процессором считается Ryzen 7 5800Х. По крайней мере такие выводы можно сделать исходя их официальных результатов бенчмарка Passmark. Данный 8-ядерный камень обходит 10-ядерный Core i9-10900K с огромным отрывом. Судя по всему, красным осталось совсем немного, ведь новый 8-ядерный Core i9-11900K готов занять место самого быстрого игрового чипа.

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Intel переживает нелёгкие времена, а на кону стоит репутация компании, выпускающей самые быстрые игровые процессоры. Серия Rocket Lake должна вернуть синим корону лидера. Сегодня подоспели результаты в тесте Passmark, свидетельствующие о 7% преимуществе Core i9-11900K над Ryzen 7 5800Х.

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Учтите, что перед нами процессор, выполненный по 14-нм технологиям. Сложно даже представить на что способна Intel при переходе на более совершенные нормы. А ведь уже в конце этого года появится 10-нм Alder Lake-S. Следом за ним может появиться ещё одно поколения на 7-нм техпроцессе. Мало того, уже подписано соглашение с TSMC, в рамках которого в 2023 году будет налажено производство одного из поколений по 3-нм нормам.

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Предполагается, что показатели в многоядерных тестах будут не такими впечатляющими, но не всё сразу. Может быть уже скоро Intel наверстает и это отставание.