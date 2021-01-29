Первое тестирование GeForce RTX 3080 Ti оказалось подделкой – разбираемся в деталях фейковых тестов
Сегодня в сети засветилась видеокарта GeForce RTX 3080 Ti, которая якобы была произведена Colorful. Она продемонстрировала впечатляющую производительность, вплотную приблизившись к GeForce RTX 3090. Ещё более мощный результат был обнаружен в майнинге, где новинка смогла достичь показателей более дорогой видеокарты.
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Спустя какое-то время представители портала VideoCardz связались с Colorful, попросив разъяснить ситуацию. В подобных обстоятельствах не стоило ждать откровений, ведь обычно никто подобных утечек не комментирует. Colorful заявили, что это фейк, и на этом можно было бы окончить, но есть и несколько интересных моментов, которые были замечены экспертами.
Первое, перед нами разные ревизии GPU-Z, это могло значить, что само тестирование проводилось с разницей в несколько месяцев. Такой ход уже вызывает подозрения. Но и это не всё. Например, для более новой видеокарты использовалась старая версия 2.35.0, в то время как более старая RTX прошла тесты на 2.36.0. Точно также возникает вопрос к драйверам, ведь использовались несколько ревизий с разницей в 4 месяца.
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И это далеко не всё, ведь, отталкиваясь только от спецификаций железа, между RTX 3080 Ti и RTX 3090 существует 23% разница в пропускной способности памяти, в то время как в синтетике мы видим всего 3% преимущество второй. Не впечатляют и скриншоты. Так, большинство изображений размыты, что может говорить о подмене и затирании некоторых участков. Это далеко не всё, но достаточно для понимания того, что нам подсунули обычный фейк. Изучить скриншоты можно здесь. Посмотреть видео здесь.
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