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Слухи о выходе прокачанной GeForce RTX 3080 Ti ходили давно. Инсайдеры озвучивали и характеристики, и цены, но NVIDIA так и не решилась на анонс. Эксперты полагают, что виной всему полное отсутствие конкуренции со стороны AMD. Дело в том, что новая серия Radeon RX 6000 получилась действительно впечатляющей, но так и не дошла до массового покупателя. В будущем, когда проблему дефицита удастся решить, нас ждёт настоящее противостояние, но пока мы можем только надеяться на появление подобной продукции в рознице.

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Итак, сегодня неуловимая GeForce RTX 3080 Ti засветилась в тестах. Прежде всего давайте посмотрим результаты в синтетике.

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Как видите, ещё не анонсированная модель способна достигать уровня GeForce RTX 3090, рекомендованная стоимость которой равна 1500 долларов, а реальная цена в магазинах сейчас стартует с 3000 вечнозелёных. Эксперты поясняют, что это поясняется наличием 20 Гб быстрой GDDR6X и графическим чипом GA102-250, полностью идентичным старшей модели – GeForce RTX 3090 с 10 496 ядрами CUDA.

В текущих условиях всё это выходит на второй план, поскольку интереснее всего посмотреть на показатель новинки в майнинге. И здесь всё очень плохо. Известно, что хешрейт GeForce RTX 3090 при добыче Эфира стартует со 120 MH/s, в то время как RTX 3080 довольствуется только 80 MH/s. А вот производительность GeForce RTX 3080 Ti удручает, ведь она способна генерировать невероятные 125 MH/s.

Ясно, что все подобные видеокарты станут жертвами майнеров, ведь их рекомендованная цена стартует с 999 долларов, а значит пока геймерам стоит забыть о скором появлении подобной модели в магазинах, правда пока NVIDIA упрямо отмалчивается.