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После сообщения Илона Маска о том, что на новых автомобилях можно будет поиграть в Cyberpunk 2077, появились более интересные подробности на эту тему. Судя по всему, это была не шутка, а значит владельцы электрокаров действительно получат в свои руки мощный компьютер, способный с лёгкостью справляться с современными играми.

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Сердцем автомобилей станет графический чип Navi 23. Он создан на базе архитектуры RDNA 2 и является младшей версией Radeon RX 6800. Скорее всего, новый чип ближе всего к неанонсированной Radeon RX 6700, но официальных подтверждений этому нет. Как и более старшие видеокарты, неизвестный GPU получит 16 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 14 Гбит/с.

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Узким местом системы станет 128-битная шина, однако общая пропускная способность памяти достигнет 224 ГБ/с. Кстати, это ровно столько, как у приставки Xbox Series X. Известно, что общая производительность графического чипа в автомобилях достигнет 10 TFLOP, что идентично мощности PlayStation 5.

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Напомним, совсем недавно Илон Маск заявил, что к концу года появится более продвинутый ИИ, способный взять на себя управление автомобилями. В этом свете становится ясно, чем будут заниматься водитель во время езды из пункта «А» в пункт «Б».