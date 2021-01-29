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В начале декабря стоимость акций CD Projekt RED доходила до 440 долларов. Инвесторы ожидали отличных продаж самой ожидаемой игры года, вкладывая деньги в польскую студию. Как оказалось, Cyberpunk 2077 не оправдала ожиданий рынка, а инвесторы уже подали против поляков два иска. Неясно чем всё окончится, но в данном случае новость совсем о другом.

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Илон Маск всегда славился нестандартными поступками. Чаще всего он пишет несколько слов или предложений в Твиттере. Это много раз оборачивалось против него и стоило Tasla многомиллиардных убытков, а сам миллиардер был неоднократно лишён права писать в своём личном блоге. В последнее время он уж слишком беззаботно себя ведёт.

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За последние два дня Илон Маск сделал два удара по рынку. Сегодня он поднял курс Биткоина до 38 000 долларов. В промежутках между этим он сыграл на повышение курса акций CD Projekt RED. Так, росту способствовало появление Cyberpunk 2077 и Ведьмака в машинах Tasla, а также заявление об эстетике новой игры поляков.

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В последние дни акции и без того росли на фоне противостояния независимых инвесторов, которые совершили атаку на хедж-фонды. Ну а сегодня они пережили резкий скачок. Правда к моменту написания материала наблюдается снижение стоимости. Будем ждать очередных новостей от Илона Маска.