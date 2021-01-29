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Илон Маск написал несколько сообщений и поднял стоимость акций CD Projekt RED и цену Биткоина

Илон Маск продолжает двигать рынок вперёд
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В начале декабря стоимость акций CD Projekt RED доходила до 440 долларов. Инвесторы ожидали отличных продаж самой ожидаемой игры года, вкладывая деньги в польскую студию. Как оказалось, Cyberpunk 2077 не оправдала ожиданий рынка, а инвесторы уже подали против поляков два иска. Неясно чем всё окончится, но в данном случае новость совсем о другом.

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Илон Маск всегда славился нестандартными поступками. Чаще всего он пишет несколько слов или предложений в Твиттере. Это много раз оборачивалось против него и стоило Tasla многомиллиардных убытков, а сам миллиардер был неоднократно лишён права писать в своём личном блоге. В последнее время он уж слишком беззаботно себя ведёт. 

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За последние два дня Илон Маск сделал два удара по рынку. Сегодня он поднял курс Биткоина до 38 000 долларов. В промежутках между этим он сыграл на повышение курса акций CD Projekt RED. Так, росту способствовало появление Cyberpunk 2077 и Ведьмака в машинах Tasla, а также заявление об эстетике новой игры поляков. 

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В последние дни акции и без того росли на фоне противостояния независимых инвесторов, которые совершили атаку на хедж-фонды. Ну а сегодня они пережили резкий скачок. Правда к моменту написания материала наблюдается снижение стоимости. Будем ждать очередных новостей от Илона Маска. 

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Алексей Кузнецов
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А нужно минимум 180 фпс стабильных для плавность и твоя 1080 сосет
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R53600
19:43
Илона маску надела. Хы.
Илон Маск написал несколько сообщений и поднял стоимость акций CD Projekt RED и цену Биткоина
vitosol
19:41
Я уже писал, все курсы валют и стоимость товаров итд делаются на БИРЖЕ!
Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
Slow Mo
19:40
Не удивляйся, Смиронов немного прав:
Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
ego0550
19:39
Там разве не новые 2Г банки?
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать жертвой майнеров – высокая эффективность125 MH/s по цене 999$
ego0550
19:39
Все поголовно там жалуются на троттлинг и температуры 100+ градусов, а с отвалом памяти был один игрок на этом форуме.
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать жертвой майнеров – высокая эффективность125 MH/s по цене 999$
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