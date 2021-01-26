TSMC сосредоточится на выпуске продукции для автомобилей – производство видеокарт под угрозой
Положение на рынке графических чипов критическое. Доступные модели стоят в несколько раз дороже того, что за них просили ещё летом, а большинство карточек просто исчезло из продажи. На этом фоне не радуют прогнозы о росте цен на видеокарты из-за резкого спроса на видеопамять GDDR6. Чего ждать в будущем? Ничего хорошего.
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TSMC монополизировала рынок полупроводников. Где-то рядом пытается не отстать Samsung, но южнокорейский гигант пока только наращивает мощности, в то время как тайваньский производитель готов к массовому выпуску чипов на базе 5-нм техпроцесса. На самом деле AMD и NVIDIA полностью устраивает текущий 7 и 8-нм техпроцессы, но и они в дефиците, а всё будет только хуже. Как оказалось, производство автомобилей под угрозой. И это вам не видеокарты, без которых можно обойтись. Ситуация настолько опасная, что министр экономики Германии Петер Альтмайер обратился министру экономики Тайваня, попросив поговорить с руководством TSMC.
Просьба касается перераспределения мощностей в сторону полупроводниковых чипов для автомобилей. Мало того, совсем недавно аналогичные запросы поступили из США, Японии и других стран Европы. Главная проблема кроется в том, что современные машины становятся всё более высокотехнологичными, а значит им требуются чипы, управляющие интеллектуальными системами транспортных средств.
Видеокарта за 1000 долларов – это прибыльно, но, когда речь идёт о продукте, стоимость которого стартует с 30 000 долларов – все силы будут брошены на последний, а значит ожидание стабилизации ситуации на рынке графических чипов может затянуться. Крайне сомнительно, что TSMC сможет устоять перед подобными ненавязчивыми просьбами, ведь в дело вступает большая политика.
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