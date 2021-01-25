Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
Рано или поздно стоимость Биткоина должна упасть. Это приведёт к тому, что майнинг станет непопулярен, а шахтёры выбросят на вторичный рынок десятки тысяч видеокарт по отличным ценам. Одновременно с этим производители должны справиться с нехваткой графических чипов. А дальше выйдут мощные модели для бюджетных геймеров, а цены начнут стабилизироваться.
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Это была минутка оптимизма для тех, кто ещё верит в чудеса, ведь после последних новостей впору перестать надеяться на улучшение ситуации на долгие месяцы вперёд. Итак, даже если всё, о чём мы написали выше, свершится, дешёвых видеокарт не будет, ведь рынок столкнулся с дефицитом видеопамяти GDDR6.
Резкий рос цент ожидается после китайского Нового года в феврале. Как только он завершится, производители подымут цены на отгрузку памяти, а следом и подпрыгнут отпускные цены на готовые видеокарты. Ясно, что речь идёт о GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000. Именно там используется этот вид памяти.
Кстати, сообщается о росте цены на целый ряд высокотехнологичных продуктов, от ноутбуков, до проекторов, носимой электроники и многого другого. Насколько подпрыгнет стоимость, неясно, ведь многое будет зависеть от конкретных производителей, многие из которых попытаются сгладить эффект на и без того проблемном рынке.
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