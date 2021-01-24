Игровые видеокарты перестали интересовать геймеров и майнеров после очередного роста цен до 250 000р
Вчера наши читатели могли ознакомиться с материалом, в рамках которого стало ясно, что многие процессоры ощутимо подешевели за январь текущего года. Это и 16-ядерный Ryzen 9 5950X, купить который можно с выгодой в 7 тысяч, и Ryzen 7 5800X, выгода от приобретения которого составляет 8 тысяч. По большому счёту, процессоры остаются единственным островком стабильности, хотя в конце 2020 года цены на некоторые модели действительно подросли.
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А вот с видеокартами всё плохо. Положение дел таково, что доступные для покупки модели вообще никого не интересуют. Всему виной завышенные цены, которые превышают все пределы и способны поставить в тупик даже самых богатых майнеров. Любопытно, захотел бы Саймон Бирн купить в свой BMW i8 парочку GeForce RTX 3090 за 256 тысяч рублей?
Ясно, что Radeon RX 6900XT за 156 890 перестала интересовать шахтёров, поскольку стоит в 2 раза дороже рекомендованной цены и не выгодна для добычи Эфира даже при текущем курсе. Самым бюджетным игровым вариантом остаётся GeForce RTX 2070 SUPER. Учтите, что ещё летом данный графический чип продавался за 45 тысяч рублей.
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Как видите, столь высокие цены привели к печальным последствиям. Рынок фактически замер, а большинство покупателей просто ждут. Неясно, когда геймерам удастся выйти из режима ожидания. Предпосылок к этому пока нет.
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