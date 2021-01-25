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Новая модификация для Witcher 3 приносит улучшенную графику Ultra+, тени и текстуры без снижения fps

Очередной графический прорыв для одной из наших любимых игр
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Несмотря на то, что на календаре конец января, Cyberpunk 2077 так и не стал стабильным. Ребята из CD Projekt Red выпустили большой патч, который оказался предназначен для консолей предыдущего поколения, лишь немного доработав некоторые огрехи на ПК. Мало того, после него появилась новая критическая ошибка, препятствующая прохождению одного из сюжетных квестов. 

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Если вы уже устали от багов Cyberpunk 2077, то самое время вернуться в старый добрый Ведьмак 3. А ведь и повод есть. Так, энтузиаст создал новую модификацию, которая позволяет улучшить графику игры, сделав игровой опыт действительно впечатляющим. На самом деле всё крайне просто: вам нужно скачать папку с архивом и поместить её в игру, а после при помощи ползунков в меню выжать всё из своей видеокарты.

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Witcher 3 Magical Graphics Settings Mod не влияет на производительность. По крайней мере так заявляет его создатель. Мы не успели протестировать модификацию, но хотим отметить, что чаще всего эксперименты с графикой всё же влияют на fps. В данном случае у автора могла быть мощная видеокарта, либо настройки действительно сделаны профессионально. 


Что до самой модификации, то она кажется впечатляющей. Улучшения видны при прямом сравнении. Можно посмотреть видео, а также вручную настроить некоторые параметры. Скачать модификацию и получить больше информации можно на официальной странице на Nexusmods.

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