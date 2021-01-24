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К сожалению, Cyberpunk 2077 стала настоящим разочарованием для миллионов геймеров по всему миру. Ни патч первого дня, ни несколько заплаток не решили главных проблем. Вчера после месяца напружённой работы вышел большой патч, который должен был улучшить игровой опыт. Посмотреть видео и почитать о некоторых изменениях можно в данном материале.

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Сегодня ситуация с Cyberpunk 2077 напоминает поговорку: одно лечим – другое калечим. Как рассказывают те, кото уже попытался пройти игру, в ней появился критический баг, который препятствует прохождению одного из главных квестов. Так, во время миссии под названием «Старые друзья», нужно позвонить Такэмура. В какой-то момент игровой персонаж отвечает на звонок, но предательски дышит в трубку, а значит поговорить с ним не удастся. Это делает невозможным продолжение миссии. Ранее в подобных случаях можно было попытаться несколько раз зайти со старого сохранения, или удалить файл, что могло разблокировать прохождения. После обновления такой трюк не проходит.

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Проблему можно решить, позвонив вначале Джуди, но не разговаривая с ней. Уже после 24 игровых часов Такэмура сам вам перезвонит. Если повезёт, то даже заговорит, но это как пойдёт. Скорее всего, это не последний баг, который принёс новый патч. Нет никаких сомнений, что на консолях ряд проблем был решён, но ребята из CD Projekt Red пока не научились выпускать идеально отточенный контент, а значит на какое-то время стоит просто смириться.