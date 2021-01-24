Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В настоящее время известно о планах Xiaomi выпустить мобильную ОС Android 11 на 49 актуальных смартфонов. На самом деле список дискуссионный, и в любой момент может расшириться. Например, в оригинальном материале был указан Redmi Note 9 4G, но совсем не уделено внимание Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Power. В настоящий момент можно указать как минимум 51 подобный смартфон, но эксперты проанализировали далеко не все клоны, поэтому наши читатели могут не найти несколько актуальных аппаратов.

реклама

Есть мнение, что все смартфоны, которые в первой половине 2021 года получат Android 11, могут рассчитывать на выход MIUI 13 во втором полугодии. В первую очередь речь идёт о владельцах бюджетной серии Redmi девятого поколения. Важно, что на этот раз обойдётся без исключений, ведь буквально все аппараты числятся в списке кандидатов. Также указывается серия Redmi К20 и Redmi К30, которая больше известна нашим читателям по безрамочнику Mi 9T.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Также обновятся все устройства серии Mi Note 10, Mi 10 и более новые Mi 10Т. Из наиболее старых аппаратов стоит выделить флагманский Mi 9, а вот старичку Mi 8 было отказано. Увы, но телефоны 2018 года не получат ни Android 11, ни MIUI 13. Инсайдеры указывают, что прошивку получат телефоны Black Shark второй и третьей серии, а вот судьба Redmi Note восьмого поколения неясна. В данном случае мы оставляем их за бортом, поскольку инсайдеры пока их не упоминают.

реклама

реклама

Нашим читателям, у которых на руках один из смартфонов серии Redmi Note 8, советуем не опускать раньше времени руки. Дело в том, что недавно был объявлен релиз китайской бета-версии Android 11 на все три смартфона этой серии, а значит шанс выхода MIUI 13 велик. К сожалению, пока инсайдерских слухов на эту тему нет. Что до сроков, то сейчас нет даже первых закрытых билдов новой прошивки. Предполагается, что первые версии начнут появляться во 2 квартале 2021 года, когда стартует рассылка MIUI 12.5. А вот выхода ждать раньше второго полугодия не стоит. Скорее всего вначале MIUI 13 заглянет на флагманы, а к концу года придёт и на бюджетные Redmi.