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49 смартфонов Xiaomi получат Android 11 в 2021 году – сроки и полный перечень актуальных телефонов

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Совсем недавно правительство США добавило Xiaomi в так называемый санкционный список. Ничего страшного не случилось, поскольку никаких последствий для компании это в данный момент не несёт. Другое дело, что следующим шагом может быть введение ряда ограничений, в том числе на продажу комплектующих. Никто пока не решается утверждать, как будут развиваться события, ведь новый президент может как ужесточить торговую войну с Китаем, так и ослабить давление. 

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До выхода ОС Android 12 далеко. Известно, что прошивка EMUI 11 для смартфонов HUAWEI уже лишилась доступа к Android 11, а значит не исключено, что в ходе очередного витка противостояния Xiaomi потеряет доступ к Android 12. Ну а пока это только предположения, стоит изучить наиболее полный список аппаратов китайской компании, которые претендуют на получение текущей версии мобильной ОС – Android 11.

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Изображения со смартфонами перед вами. Стоит отметить, что только для двух телефонов выход операционки не указан. Это: Mi Note 10 Pro и Mi Note 10. Вполне возможно, что это устаревшие сведения, ведь оба аппарата имеют китайскую бета-версию Android 11. Открытым также остаётся вопрос выхода на эти смартфоны пошивки MIUI 12.5. Ранее утверждалось, что Xiaomi планировала выпустить обновление для десятков аппаратов, а несколько дней назад в прессе появилось упоминание о 27, без указания деталей. 


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Скорее всего все указанные телефоны получат новую прошивку, а вот сроки для каждого из них разнятся. Здесь лучше обратиться к скриншотам. Так, если аппараты уже имеют стабильную прошивку на одной из версий MIUI, то рассылка может начаться уже в феврале. Обладатели бета-версии вначале должны будут получить тестовую стабилку и только после этого релизный билд. Вполне возможно, что некоторым счастливчикам удастся начать обновляться до конца зимы. Все остальные будут ждать весны. 

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