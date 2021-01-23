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Видеокарт нет и в ближайшее время не будет. К счастью, это не повод забыть об обновлении компьютера, ведь нас с вами интересуют не только игры, но и рендерниг, и программирование и другие важные рабочие задачи. Известно, что после новогодних праздников многие продавцы снижают цены, что позволяет получить отличный процесс с немалой выгодой. Давайте изучим некоторые предложения.

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Прежде всего Ryzen 9 5950X. Это самый быстрый процессор AMD последнего поколения, обладающий гигантской вычислительной мощью и 32 ядрами в многопоточном режиме. За последний месяц средняя цена на ЯндексМаркете упала на несколько тысяч рублей, ну а в магазине Ситилинк стоимость снизилась на 7 тысяч. Это ещё не рекомендованные 74 тысячи, но уже и не 86, что в условиях масштабного дефицита очень неплохо.

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На 8 тысяч упала средняя цена Ryzen 7 5800X в ЯндексМаркете. Этот 8-ядерный камень стал одним из самых быстрых игровых чипов на рынке и может поспорить с 10-ядерным Core i9-10900K. В настоящий момент в Регарде его цена стартует с 43 400 рублей, что всего на пару тысяч дороже рекомендованной самой AMD. Такими темпами мы увидим, как через пару месяцев стоимость нового поколения преодолеет психологическую планку и пойдёт вниз.

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Последним из списка стал Ryzen 5 5600X. Он позволяет почувствовать всю мощь новой архитектуры Zen 3 по разумной цене. В ЯндексМаркете наблюдается несущественное падение цены, ну а в Регарде она совсем немного отличается от рекомендованной, так что стоит обратить внимание именно на этот магазин.

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