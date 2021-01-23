Большой патч для Cyberpunk 2077 оказался разочаровывающим и не решил многих проблем с квестами и ИИ
Пока все наши читатели спокойно спали, CD Projekt Red выпустила первый большой патч с целым набором исправлений для многострадальной Cyberpunk 2077. О подготовке январской версии 1.1 стало известно ещё в конце декабря, когда проблемы и ужасная оптимизация начали освещаться журналистами по всему миру.
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Видео с изменениями ещё не подоспело, но уже ясно, что ждать чудес не стоит. Впереди длинный путь, в рамках которого предстоит решить множество больших и маленьких проблем. Ознакомиться с полным списком исправлений можно в данном материале. Одновременно с этим стоит учитывать, что для залатывания такого большого объёма дыр нужно гораздо больше времени. Вполне возможно, что это продлится до лета. Хотя, спешить особенно некуда, ведь купить видеокарту для Cyberpunk 2077 всё равно нет никакой возможности.
Текущее обновление за номером №1.1 предназначается для всех платформ, включая PlayStation и Xbox. Общий вес составляет 5.4 Гб в Steam, а вот в GOG только 1.1 Гб. Это значит, что основная часть исправлений направлена на игровые консоли. Те, кто уже успел поиграть с новым патчем, заявляют, что он никак не сказался на кривом ИИ, поломанных квестах, контент для которых всё ещё не завезли. В итоге многие побочные линии пройти до сих пор невозможно.
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Возможно, часть проблем будет решена в патче 1.2, но даже представители CD Projekt Red на эту тему говорят уклончиво.
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