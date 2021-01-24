С момента выхода патча 1.1. для Cyberpunk 2077 прошли сутки, и наиболее любопытные игроки уже начали проверять проделанную разработчиками работу над ошибками, записывая результаты на видео.

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Так, YouTube-блогер с ником ElAnalistaDeBits попытался проанализировать, как поменялись консольные версии игры после установки патча, и записал два сравнительных ролика. Оценке подвергались версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Playstation 5, Xbox one, Xbox One X и Xbox Series X|S.

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Сначала давайте изучим поведение обновлённой игры на консолях Xbox One и Xbox Series. Под каждым роликом упомянутый выше блогер оставил прикреплённый комментарий, где тезисно описывается текущая ситуация с производительностью. В случае с консолями от Microsoft дела обстоят следующим образом:

среднее разрешение увеличилось, но осталось в пределах уже установленного динамического разрешения;

подгрузка текстур и объектов улучшилась, но из-за этого производительность осталась нестабильной на всех платформах;

геймплей во время перестрелок стал ощущаться лучше, делать «хедшоты» стало проще;

плотность толпы не изменилась;

качество теней не изменилось;

проблем с несвоевременным преобразованием низкополигональных «лодов» в высоко детализированные объекты не обнаружено (то, чем чаще всего пугали в роликах, снятых с первых версий игры);

система повреждений авто была оптимизирована, но стремиться ещё есть куда;

во время записи видеороликов не было никаких сбоев в работе клиента.

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Ситуация с версиями Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation обстоит схожим образом — мелкие изменения в лучшую сторону без глобальных улучшений, но приложить комментарий «ютубера» мы просто обязаны:

среднее разрешение увеличилось, но осталось в пределах уже установленного динамического разрешения;

у субтитров появился ранее незамеченный «баг» отображения. Они могут остаться на экране после завершения диалога;

подгрузка текстур и объектов улучшилась, но из-за этого производительность осталась нестабильной на всех платформах;

плотность толпы не изменилась, но она остаётся меньше, чем на консолях Xbox;

система повреждений авто была оптимизирована, но стремиться ещё есть куда;

исправлена ошибка из-за которой у NPC в некоторых ситуациях был низкий уровень детализации. Автор не заметил никаких ошибок с поведением или отображением NPC во время записи ролика;

качество теней на PlayStation 5 всё ещё хуже, чем на Xbox Series X|S и Xbox One X;

некоторые параметры и настройки пришлось восстанавливать из-за повреждения соответствующего файла, но сами «сейвы» повреждены не были.

никаких «багов» или вылетов во время записи видео замечено не было.

Осталось только мысленно поблагодарить YouTube-блогера с ником ElAnalistaDeBits за проделанную работу и ждать патча 1.2.