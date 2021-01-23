Intel выпустит 10-нм процессоры Alder Lake-S с поддержкой DDR5 и PCIe 5 раньше AMD Ryzen на Zen4
В начале марта (по слухам) в продажу поступят новые процессоры Intel семейства Rocket Lake-S. Если судить по последним тестам 8-ядерного Core i9-11900K, то уже весной синие смогут бросить вызов AMD, вернув корону производителя, выпускающего лучшие игровые процессоры. Если ориентироваться на новые слухи, то жизненный цикл 11-го поколения будет маленьким, поскольку уже в сентябре будет представлено 12-е поколение Alder Lake-S.
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Известно, что они будут основаны на совершенно новом подходе к распределению процессорных ядер, известном как big.LITTLE. Также впервые в настольном сегменте Intel готова перейти на 10-нм техпроцесс. Как обычно, нас ждёт новый сокет LGA1700, предполагающий покупку новой материнской платы. Взамен можно получить поддержку памяти DDR5 наряду с перспективным интерфейсом PCIe 5-го поколения.
Но это далеко не самое любопытное, ведь на этот раз Intel окажется первой, поскольку AMD со своим Zen4 на базе сокета AM5 может провести анонс только в октябре. Возвращаясь к Alder Lake-S стоит указать абсолютно новую архитектуру SuperFin, которой прочат прорыв на процессорном рынке. Несмотря на первое появления в настольных коммерческих продуктах, 10-нм процесс может похвастать уже третьим поколением, и называется улучшенным.
Напомним, первоначально Intel планировала перейти к 10-нм нормам в коммерческих продуктах в 2015 году.
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