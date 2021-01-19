В сети обнаружен 16-ядерный 10-нм процессор Intel Alder Lake-S с поддержкой DDR5 и графикой Xe
Известно, что в ближайшее время Intel планирует выпустить новое поколения процессоров, которое подведёт черту под 14-нм техпроцессом. Несколько удивительно выглядят цены, а производительность Core i9-11900K кажется слегка разочаровывающей. Что же, многие эксперты уверены, что это промежуточный этап, который можно пропустить, ведь уже в 2021 году в продажу поступит 12-е поколение, известное как Alder Lake-S.
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Сегодня один из первых инженрников прошёл тестирование в программе SiSoftware. Сообщается, что это был 16-ядерный и 32-поточный камень, работающий на неизвестной материнской плате в паре с оперативной памятью стандарта DDR5. Что до ОЗУ вопросов у нас нет, а вот относительно 32 потоков стоит заметить, что камень будет основан на так называемых ядрах big.LITTLE, предполагающих наличие высокопроизводительных ядер наряду с медленными и энергоэффективными.
Это значит, что, скорее всего, процессор получит 24 ядра. Программа отметила, что чип работал на тактовой частоте до 4 ГГц и имел общий объём кеш-памяти 42.5 Мб. В качестве видеокарты выступала интегрированная Xe с 256 потоковыми процессорами, а сам графический чип работал на тактовой частоте 1500 МГц.
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Эксперты ждут от Alder Lake-S большого прорыва. Ожидается, что он будет выпущен на 10-нм техпроцессе и сможет вернуть лидерство Intel как в играх, так и в высокопроизводительном секторе.
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