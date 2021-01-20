Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава AMD Лиза Су рассказала об успешном запуске игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series S/X

Глава АМД рассказала о своём отношении к продажам нового поколения игровых приставок
[ ] для раздела Блоги
5
3070 по цене 2070 - цены пошли вниз
Еще одна почти недорогая 3070
RTX 3090 по старой цене в Ситилинке
RTX 3080 - цена раза в 2 больше даже чем ты думаешь
3060 Ti в продаже - смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад глава AMD приняла участие в беседе с журналистами, которые задавали ей различные вопросы, касающиеся бизнеса и стратегии развития компании. Доктор Лиза Су подняла несколько ключевых тем, включая прошедшую выставку CES 2021, рассказала о продуктовой линейке и поделилась своим мнением относительно игровых приставок, о чём мы с вами и побеседуем. 

реклама

Как известно, и Sony, и Microsoft рапортуют о рекордных продажах новых консолей. Японская PlayStation 5 расходится в разы лучше, но софтверный гигант не теряет надежды, поскольку имеет долговременную стратегию, включающую мощные сервисы и целый ряд эксклюзивов. В любом случае, по сравнению с предыдущим поколением Xbox Series S/X продаются отлично. Именно об это говорила Лизу Су.

анонсы и реклама
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 2080 в Регарде - смотри цену
RTX 2070 Gigabyte - цена очень удивит
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Она заявила, что в восторге от продаж консолей нового поколения. Спрос превысил все ожидания, и сейчас решается вопрос о создании дополнительных возможностей, что позволит поставить больше чипов Sony и Microsoft. Глава AMD признаёт проблемы с поставками, рассказав о сложном положении на рынке. Напомним, ранее и AMD, и NVIDIA утверждали, что в первом квартале 2021 года ситуация с дефицитом должна решиться, однако предпосылок к этому пока нет. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
7
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
35
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
8
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
19
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
73

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 28
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 74
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 35
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi завершила жизненный цикл 23 актуальных смартфонов – MIUI 12.5 и Android 11 отменяются
11
Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
23
49 смартфонов Xiaomi получат Android 11 в 2021 году – сроки и полный перечень актуальных телефонов
3
Даже дешёвые видеокарты GeForce и Radeon исчезают из российских магазинов
65
Cyberpunk 2077 оказалась самым большим провалом 2020 года – продажи игры оказались разочаровывающими
22
В Windows 10 найдена критическая ошибка, приводящая к повреждению жёсткого диска
17
Samsung начинает снимать с продажи семейство S20
1
ASUS анонсировала GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II Edition
21
Крупные магазины уже начали избавляться от физических копий Cyberpunk 2077 со скидкой 50%
10
Ethereum демонстрирует параболический рост объема операций, опережая Bitcoin на $3 млрд за сутки
9
В GTA 6 появится возможность собственноручно возводить города, мегаполисы, и даже маленькие сёла
18
Ethereum восстановился после обвала и показал рост до отметки в 1 378$ - бум майнинга продолжается
10
Европейский магазин раскрыл цены процессоров Intel 11-го поколения – Core i7-11700K дороже на 14.6%
18
Samsung Galaxy S20 Ultra продолжает дешеветь – 108-Мп камера и АКБ на 5000 мА*ч со скидкой 15%
2
Опубликованы ключевые характеристики Huawei P50 Pro и P50 Pro+ – Android 11, EMUI 11 и Kirin 9000
1
Десятки тысяч ASIC конфискуют в Иране — незаконные майнеры потребляют энергию мегаваттами
48
Билл Гейтс стал крупнейшим владельцем сельхозугодий в США
30
Опубликован синопсис сюжета экранизации Mortal Kombat
4
Умельцы создали фотореалистичный рендер Цири из Ведьмака
9
Цена Intel Core i7-10850K опустилась до 400 долларов
56

Популярные статьи

Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
42
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
49
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
15
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
7
7 основных трендов и событий на рынке смартфонов в 2020 году
2
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
7

Сейчас обсуждают

Валера Говнорылов
14:21
Вместо того, чтобы бороться с майнингом, они его поддерживают. БРАВО ТОВАРИЩИ!!!
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
Foxter
14:18
Вместо того, что бы бегать и власть во всем винить, идите работать. У меня в 2020 году зарплату поднимали 3 раза, она и так была не плохой, но стала ещё лучше, потому что я вместо того что бы штаны пр...
Цена Intel Core i7-10850K опустилась до 400 долларов
1injener
14:17
На 2060 будет цена 2019г., как будто и не было прогресса
NVIDIA планирует повторно вывести в продажу серию GeForce RTX 2060
Slow Mo
14:15
До лета
Всё о дефиците видеокарт: ситуация, прогнозы, мнения
Собакевич
14:12
О, Великий Минусатор! Что не так? В 2060 ЕСТЬ лучи? У меня 2070 Супер - и лучи только в зачатке, т.е. только на "поглядеть", и отключить. Или резать всё остальное в пользу лучей.
NVIDIA планирует повторно вывести в продажу серию GeForce RTX 2060
Tanabe
14:12
слишком толсто троллишь.. не интересно
Глава AMD Лиза Су рассказала об успешном запуске игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series S/X
SpeedT
14:11
Нужно законодательно так их разделять. Иначе майнеры приоритетом будут брать игровые карты, чтобы потом их слить игрокам.
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
Rm76
14:10
А зачем эта карта, для фанатов что ли?
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
Alex Hessel
14:10
Redmi note 8 Pro тоже в пролете?
Xiaomi завершила жизненный цикл 23 актуальных смартфонов – MIUI 12.5 и Android 11 отменяются
Pavel Lebedev
14:10
Раньше майнинговые карты стоили дешевле геймерских, интересно, как будет сейчас.
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем