Глава AMD Лиза Су рассказала об успешном запуске игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series S/X
Несколько дней назад глава AMD приняла участие в беседе с журналистами, которые задавали ей различные вопросы, касающиеся бизнеса и стратегии развития компании. Доктор Лиза Су подняла несколько ключевых тем, включая прошедшую выставку CES 2021, рассказала о продуктовой линейке и поделилась своим мнением относительно игровых приставок, о чём мы с вами и побеседуем.
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Как известно, и Sony, и Microsoft рапортуют о рекордных продажах новых консолей. Японская PlayStation 5 расходится в разы лучше, но софтверный гигант не теряет надежды, поскольку имеет долговременную стратегию, включающую мощные сервисы и целый ряд эксклюзивов. В любом случае, по сравнению с предыдущим поколением Xbox Series S/X продаются отлично. Именно об это говорила Лизу Су.
Она заявила, что в восторге от продаж консолей нового поколения. Спрос превысил все ожидания, и сейчас решается вопрос о создании дополнительных возможностей, что позволит поставить больше чипов Sony и Microsoft. Глава AMD признаёт проблемы с поставками, рассказав о сложном положении на рынке. Напомним, ранее и AMD, и NVIDIA утверждали, что в первом квартале 2021 года ситуация с дефицитом должна решиться, однако предпосылок к этому пока нет.
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