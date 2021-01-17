Первые тесты Core i9-11900K – полное поражение от Core i9-10900K в играх и синтетике от Wccftech
Прежде чем переходить к сути нашего материала, назовите самый быстрый игровой процессор. Скорее всего результаты будут разниться в зависимости от того, какой лагерь вам ближе. От себя добавим, что мы ставим на красных, выбирая Ryzen 9 5900X, который способен заткнуть за пояс 10-ядерный Core i9-10900K. Хотя, в некоторых играх всё происходит с точностью до наоборот. Но в данный момент речь не об этом.
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Как бы там ни было, но уже рядом новый 8-ядерный флагман Core i9-11900K. Предполагалось, что он позволит Intel вернуть корону лидера на игровом поле. Утечки говорили о двухзначном приросте IPC и новой архитектуре, которая станет самым большим прорывом за десятилетие. Что же, сегодня у нас есть возможность проверить, так ли быстр новый камешек, ведь энтузиасты уже успели его как следует протестировать. Давайте перейдём к нескольким любопытным изображениям.
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В синтетике всё довольно предсказуемо. В многоядерных тестах впереди Core i9-10900K, ну а в задачах, использующих только одно ядро, вперёд вырывается новый 8-ядерный камень. Поскольку это всего лишь тесты, то будет логично предположить, что в реальных задачах мы сможем лучше понять истинный потенциал Core i9-11900K.
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Удивлены? Результат не претендует на то, чтобы считаться окончательным, но говорит о многом. Мы не только не увидели преимущества в играх, но и столкнулись с обратным, когда надежда синего лагеря оказалась медленнее текущего флагмана. Посмотреть видео можно ниже. Ну а выводы пишите в комментариях, ведь всё крайне неоднозначно.
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