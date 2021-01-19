Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад мы взяли на себя смелость утверждать, что AMD перестала быть «компанией добра». Новость вызвала повышенный интерес наших читателей, при этом многие встретили её с недоверием, а некоторые даже с агрессией. И в этом нет ничего удивительного, ведь отказываться от привычных ориентиров крайне сложно, особенно если ты придерживался определённой позиции годами. Что же, сегодня мы постараемся порадовать фанатов красной команды, ведь, судя по последним утечкам, новые процессоры Intel за кодовым названием Rocket Lake-S будут дороже текущей линейки.

реклама

Прежде всего стоит отметить любопытный факт: 4 процессора серии Core i9 подешевеют, в то время как остальные существенно подрастут в цене:

Core i9-11900K минус 8.9%

Core i9-11900KF минус 6.1%

Core i9-11900 минус 7.6%

Core i9-11900F минус 3.9%

анонсы и реклама RTX 3090 дороже 250 тр RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

На этом хорошие новости оканчиваются, поскольку все остальные получат откровенно завышенный ценник. Особенно дорогими окажется Core i7-1100K, располневший на 14.6% и Core i7-1100KF, выросший на 11.7%. Выше можно рассмотреть долларовые цены и цены в евро без уплаты НДС. А вот ниже есть скриншот европейского магазина, который взял на себя смелость опубликовать цены с налогами.

реклама

Если информация будет подтверждена производителем, то можно смело утверждать, что времена относительно низких цен на процессоры уходят в прошлое. Полупроводники становятся дороже, а строительство новых линий требует миллиардных вложений. Это далеко не все факторы, но приятного в десятипроцентной наценке мало.