Европейский магазин раскрыл цены процессоров Intel 11-го поколения – Core i7-11700K дороже на 14.6%
Несколько дней назад мы взяли на себя смелость утверждать, что AMD перестала быть «компанией добра». Новость вызвала повышенный интерес наших читателей, при этом многие встретили её с недоверием, а некоторые даже с агрессией. И в этом нет ничего удивительного, ведь отказываться от привычных ориентиров крайне сложно, особенно если ты придерживался определённой позиции годами. Что же, сегодня мы постараемся порадовать фанатов красной команды, ведь, судя по последним утечкам, новые процессоры Intel за кодовым названием Rocket Lake-S будут дороже текущей линейки.
реклама
Прежде всего стоит отметить любопытный факт: 4 процессора серии Core i9 подешевеют, в то время как остальные существенно подрастут в цене:
- Core i9-11900K минус 8.9%
- Core i9-11900KF минус 6.1%
- Core i9-11900 минус 7.6%
- Core i9-11900F минус 3.9%
На этом хорошие новости оканчиваются, поскольку все остальные получат откровенно завышенный ценник. Особенно дорогими окажется Core i7-1100K, располневший на 14.6% и Core i7-1100KF, выросший на 11.7%. Выше можно рассмотреть долларовые цены и цены в евро без уплаты НДС. А вот ниже есть скриншот европейского магазина, который взял на себя смелость опубликовать цены с налогами.
реклама
Если информация будет подтверждена производителем, то можно смело утверждать, что времена относительно низких цен на процессоры уходят в прошлое. Полупроводники становятся дороже, а строительство новых линий требует миллиардных вложений. Это далеко не все факторы, но приятного в десятипроцентной наценке мало.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила