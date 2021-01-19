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В некоторых магазинах Cyberpunk 2077 подешевел в 2 раза – стоимость игры продолжает снижаться

Cyberpunk 2077 подешевел спустя месяц после начала продажи
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4
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Сегодня наши читатели могли ознакомиться со статистикой самых продаваемых игр за 2020 год. Как оказалось, самая ожидаемая игра года – Cyberpunk 2077 смогла занять только 19 место. Некоторые наши читатели были возмущены таким ходом дел, ведь у игры было мало времени на то, чтобы вырваться в лидеры. Сомнительная отговорка, ведь наибольшие продажи всегда идут в первые недели, а после выравниваются и уже стабильно прибавляются. 

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Спорить о том, хорошие продажи у Cyberpunk 2077, можно долго, нам это не интересно, ведь есть более любопытные подтверждения нашей правоты. Дело в том, что спустя месяц после выхода игры многие магазины резко снизили на неё цены. В первую очередь речь идёт об Аmazon, где хит от поляков продавался за 60 долларов. Сегодня отыскать его там можно за 30 долларов, что в 2 раза дешевле начальной стоимости. 

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Точно такая же ситуация и во многих других магазинах, указанных в первоисточнике. Не верите? В GOG Cyberpunk 2077 стоит 30 долларов, в Steam 1999 рублей. Обычно подобные скидки без согласования с издателем не предлагают, а значит CD Projekt RED осведомлены о случившемся. Возможно, таким образом поляки пытаются вернуть падающие продажи. В любом случае мы не знаем масштабов возвратов, поскольку неясно, сколько процентов из 13 миллионов предсказав оказались проблемными.   

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Slow Mo
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Paxton Fettel
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Шта? Она с момента оформления предзаказов так и стоила 1999 рублей. То есть всегда. Чо там у убогих на соснолях честно говоря вообще до лампочки.
В некоторых магазинах Cyberpunk 2077 подешевел в 2 раза – стоимость игры продолжает снижаться
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Александр Иващенко
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Заглот заглотил, впрочем ничего нового.
В некоторых магазинах Cyberpunk 2077 подешевел в 2 раза – стоимость игры продолжает снижаться
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