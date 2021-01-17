Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности

Изучаем ситуацию на процессорном рынке РФ
[ ] для раздела Блоги
46
В наличии RTX 3080 - цена больше чем у некоторых 3090
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
RTX 3090 дороже 250 тр
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня в сети появились первые упоминания о ценах на новые процессоры Intel Rocket Lake-S. Это уже 11-е поколение высокопроизводительных чипов и очередная реинкарнация 14-нм техпроцесса, который, как хорошее вино, с каждым годом становится только лучше. На этот раз у нас есть большие сомнения относительно производительности, ведь в реальных играх результаты пока вызывают опасения. 

реклама

А вот цены слегка удивляют. На первый взгляд кажется, что синие решили оставить флагманом 10-ядерный Core i9-10900K, а новый 8-ядерник поставить на второй план. Но это не точно, а значит подобные выводы инсайдеров стоит воспринимать с небольшим скепсисом. В то же время, если заглянуть в розницу, то возникает справедливый вопрос: что случилось с AMD? Давайте как следует разберёмся в проблеме. 
анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж
Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде


Выше есть 6 скриншотов. Представлены процессоры: 

реклама

В связи с этим есть два вопроса: когда Ryzen 7 3800X успел сравняться с Core i9-9900KF по производительности в играх? Кроме того, нас интересует, действительно ли Ryzen 7 5800X быстрее 10-ядерного Core i9-10850K в играх? 

Ответом может быть только одно: AMD перестала быть «компанией добра». Ребята почувствовали, что могут выпускать конкурентный продукт и тут же подняли цены. Это печально, ведь красные выбрали специфическую тактику. Ещё недавно они устанавливали ценник дешевле при более высокой производительности, а сейчас стоимость процессоров Ryzen существенно дороже Intel. При этом мы не наблюдаем никакого значительного преимущества. 

реклама

Видеокарты уже подорожали несмотря на обещания обоих производителей. На очереди процессоры. Не вызывает оптимизма и тот факт, что AMD вообще ничего не говорит о Ryzen 5 5600 и менее дорогих камнях. Это позволяет получать сверхприбыль за счёт роста средней цены процессора, но явно нехорошо в перспективе, ведь покупатели бюджетных процессоров никогда не возьмут дорогие чипы. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
18
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
72
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
15
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
30
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
14

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 46
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 72
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
96
На границе с Украиной был задержан ведьмак с настоящей Ласточкой – мечем Цири, прямо как в книге
52
Процессоры Ryzen 5000 продолжают дешеветь – цены в магазинах РФ приближаются к рекомендованным
54
Названы сроки выхода и производительность видеокарты Intel DG2 – конкурент NVIDIA с ценой до 600 $
29
Первые тесты Core i9-11900K – полное поражение от Core i9-10900K в играх и синтетике от Wccftech
49
World Of Tanks Blitz — лунный новый год, обновление 7.6
1
Серверы Star Wars Battlefront II не справились с наплывом игроков после бесплатной раздачи в EGS
41
Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
207
Графеновый аккумулятор GAC с сентября может появиться в электро-кроссовере AION V
17
Сотрудники CD Projekt рассказали о причинах провала Cyberpunk 2077
28
Наиболее полная информация о видеокартах GeForce RTX 3050/3050Ti – цены, описание и сроки выхода
12
Microsoft окончательно заблокировала Flash Player на Windows 10 – повышаем безопасность ОС
6
Honor не может выпустить первый смартфон после развода с Huawei – анонс Honor V40 отложен вновь
1
Battlefield 6 может стать эксклюзивом для Xbox Series и ПК
26
Создатели GTA запатентовали новую систему навигации виртуальных персонажей
5
Раджа Кодури воспользовался старыми связями, чтобы получить Radeon RX 6800
42
За рекламу Cyberpunk 2077 впервые оштрафовали – компания заплатила 78 500 долларов
11
Новый генеральный директор Intel обозначил главного конкурента на рынке ПК
114
Россиянин разогнал Radeon RX 6800 до 2.6 ГГц на балконе
39
Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
18

Популярные статьи

Досиживаем на GTX 970 до лучших времен
222
Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
47
Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
18
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
14
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5

Сейчас обсуждают

Melofon
01:00
У меня Deepcool Ice Blade Pro V2.0 тоже только AM3, если буду переходить с интела на AM4 то заколхозю, с инструментом на ты поэтому не вижу проблемы.
Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
warmuza
00:59
Ну вот, так и знал, что кто-то придёт и испортит вечеринку.
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
-=metallist=-
00:59
Как бы не дороже(((
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
Дмитрий
00:58
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2019/08/hpe-proliant-shatters-37-world-records.html Новые серверы HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385 превзошли предыдущих лидеров по показателям п...
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
Slow Mo
00:57
Достало,вот тесты с карaтми 3080 и 3060 тi,Если дешман карта от процев особого профита нет
Процессоры Ryzen 5000 продолжают дешеветь – цены в магазинах РФ приближаются к рекомендованным
Sergej V
00:55
смешная новость , когда сравнивают не закупочные цены по которым продаёт процессоры амд и интел, а цены в магазинах где наценку ставят посредник. и выдают это за деяния производителя. просто рукалицо
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
-=metallist=-
00:54
А она слай поддерживать будет?))
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
-=metallist=-
00:54
Очень часто временное становится постоянным(...
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
Елисей Творимиров
00:51
Ок. Бери за 230 и самые дешёвые вентили с pwm. Никто не мешает. За бесплатно или за 1000 рублей комп тихим не сделать. Арктики самые дешёвые из нормальных вентилей. Я же не нокты предлагаю.
Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
Валера Говнорылов
00:51
ну да
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем