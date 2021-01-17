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Сегодня в сети появились первые упоминания о ценах на новые процессоры Intel Rocket Lake-S. Это уже 11-е поколение высокопроизводительных чипов и очередная реинкарнация 14-нм техпроцесса, который, как хорошее вино, с каждым годом становится только лучше. На этот раз у нас есть большие сомнения относительно производительности, ведь в реальных играх результаты пока вызывают опасения.

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А вот цены слегка удивляют. На первый взгляд кажется, что синие решили оставить флагманом 10-ядерный Core i9-10900K, а новый 8-ядерник поставить на второй план. Но это не точно, а значит подобные выводы инсайдеров стоит воспринимать с небольшим скепсисом. В то же время, если заглянуть в розницу, то возникает справедливый вопрос: что случилось с AMD? Давайте как следует разберёмся в проблеме.

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Выше есть 6 скриншотов. Представлены процессоры:

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В связи с этим есть два вопроса: когда Ryzen 7 3800X успел сравняться с Core i9-9900KF по производительности в играх? Кроме того, нас интересует, действительно ли Ryzen 7 5800X быстрее 10-ядерного Core i9-10850K в играх?

Ответом может быть только одно: AMD перестала быть «компанией добра». Ребята почувствовали, что могут выпускать конкурентный продукт и тут же подняли цены. Это печально, ведь красные выбрали специфическую тактику. Ещё недавно они устанавливали ценник дешевле при более высокой производительности, а сейчас стоимость процессоров Ryzen существенно дороже Intel. При этом мы не наблюдаем никакого значительного преимущества.

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Видеокарты уже подорожали несмотря на обещания обоих производителей. На очереди процессоры. Не вызывает оптимизма и тот факт, что AMD вообще ничего не говорит о Ryzen 5 5600 и менее дорогих камнях. Это позволяет получать сверхприбыль за счёт роста средней цены процессора, но явно нехорошо в перспективе, ведь покупатели бюджетных процессоров никогда не возьмут дорогие чипы.