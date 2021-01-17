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Сегодня в сети появились первые тесты нового процессора Core i9-11900K. Перед нами новый 8-ядерный флагман Intel, который должен возглавить линейку в 2021 году. Он, как и все остальные чипы, основаны на 14-нм техпроцессе, однако получил новую архитектуру Cypress Cove. Если судить только по приросту производительности в одноядерных результатах, то перед нами действительно двукратное увеличение IPC, о котором говорила Intel. А вот в реальных играх всё плохо. Чаще всего 8-ядерный камень проигрывает 10-ядерному флагману Core i9-10900K. Судя по всему, именно так будет в релизных версиях процессоров, а значит продать новые чипы по старой цене будет сложно.

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А вот и нет, ведь согласно последним утечкам, ценовая политика окажется крайне странной. Прежде всего давайте ознакомимся с таблицей. В нашем случае лучше всего ориентироваться на евро, поскольку именно к ним идёт рублёвая привязка с небольшой наценкой.

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Как видите, Core i9-11900K стоит 500 евро, в то время как 10-ядерный Core i9-10900K оценён в рекомендованные 550. А вот все остальные чипы демонстрируют противоположные результаты. Core i7-11700K – 375 евро против 320 евро у Core i7-10700K. Core i5-11600K – 240 евро против 230 евро у Core i5-10600K.

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Цены не окончательные, поскольку официальные продажи не начались. Это значит, что Core i7-11700K и Core i5-11600K могут слегка подешеветь к релизу, но в настоящее время мы ориентируемся на данную утечку. Кроме того, региональные цены в РФ, как всегда, будут выше, поэтому можно ожидать сюрпризов. Судя по всему, флагманом останется 10-ядерный Core i9-10900K, но не исключено, что в РФ цена на новый Core i9-11900K окажется выше.