Китайская компания Zhixin представила мощную видеокарту – 7-нм с производительностью 147 TFLOPS
Большинство наши читателей знает о существовании графических чипов для геймеров, а также профессиональных GPU, которые используются для 3D-моделирования и обработки любой другой графической информации. Есть ещё большие серверные супервидеокарты, которые используются в облачных вычислениях и машинном обучении. А есть платы GPGPU. Они стоят как средний автомобиль и встретить их в обычном мире почти невозможно.
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Подобные устройства нужны для выполнения задач общего назначения и характеризуются крайне высокими показателями производительности при параллельной обработке. Одновременно с этим они обладают высокой энергоэффективностью и огромной пропускной способностью. Благодаря этому подобные чипы служат основой для создания систем на базе ИИ и нейросетей. При этом, по самым скромным прогнозам, к 2025 году ежегодных доход, генерируемый GPGPU, только в Китае достигнет 7 миллиардов долларов.
Отметим, что Китай здесь прозвучал не зря, ведь 15 января инженеры компании Shanghai Tianshu Zhixin Semiconductor заявили о создании первого прототипа флагманского 7-нм GPGPU. Он был разработан силами отечественных специалистов и не использует американские технологии. Точных сроков начала массового производства пока нет, но предприятие уже строит планы на будущее.
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Новый GPGPU часто называют видеокартой. В данном случае перед нами чип, состоящий из 24 миллиардов транзисторов и выполненный по технологии 7-нм с упаковкой 2.5DCoWoS. Его пиковая мощности достигает 147 TFLOPS. Представители производителя уверяют, что плата на основе чипа демонстрирует в 2 раза более высокую производительность, чем существующие аналоги. Неясно, идёт ли речь об NVIDIA, или подразумевается только китайский рынок. В любом случае неясно, где будут выпускаться подобные чипы, ведь производители из Поднебесной ещё не освоили 7-нм техпроцесс.
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