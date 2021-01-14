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2021 год грозит стать одним из самых противоречивых в полупроводниковой отрасли. В магазинах тотальный дефицит видеокарт, а производители придумывают крайне странные оправдания. Так, вместо майнеров, которые разобрали все доступные модели, винят геймеров, которые по непонятным причинам решили перед Новым годом скупать всё подряд.

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Согласно официальным данным, предоставленных NVIDIA, ждать снижения цен не стоит. Это предполагает, что взять видеокарту по рекомендованной цене у вас не получится ещё какое-то время. Что же, сегодня у нас появилась ещё одна весёлая весть: MSI повышает цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й сери. Насколько будет всё плохо, нам не сообщают. А вот причина проста: дело в том, что это связано с торговой войной, которую США развязала с Китаем.

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По логике вещей это должно касаться только Америки, а цены подскочат на 25%. Но, когда логика соответствовала тому, что происходит в реальности? Если вам не нравятся цены, которые сегодня есть в магазинах, прибавьте к ним 25 и более процентов, включив маржу и возросшие аппетиты ритейлеров и региональных поставщиков.

Руководство MSI с сожалением вынуждено сообщить о повышении цен, но выхода у них нет. Ниже можно посмотреть видео. Более развёрнутый ответ на отметке 48:43. Кстати, ранее о таком же решении объявила Asus, а значит подорожание не остановить.

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